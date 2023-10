Cada sevillano que viaja en alta velocidad a Madrid paga un extra en su billete superior a los 4 euros por el canon adicional que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) establece para esa línea. En el caso de los catalanes que viajen a la capital, el recargo de Adif -incluido en el billete AVE por todos los operadores- alcanza los 15 euros. Son algunos de los datos que la consultora KPMG extrae en la presentación del estudio Propuesta de mecanismo de determinación de las cuantías de la adición a la modalidad B según el Art. 32 de la Directiva 2012/34/UE, elaborado para los dos nuevos operadores ferroviarios en el mercado español: Iryo y Ouigo.

En concreto, el canon extra que Adif aplica en estos momentos, supone un recargo de 1,7 euros por plaza y kilómetro en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa, mientras que en el Madrid-Sevilla-Granada-Málaga supera con poco los 0,8 euros.

El administrador de la red ferroviaria española está actualmente en proceso de elaborar la nueva estructura de costes y cánones que aplicará a todos los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) para lo que ha contratado los servicios de EY.

El estudio de KPMG para Iryo y Ouigo pide que los nuevos cánones que fije Adif se basen en estudios de lo que «el mercado puede aceptar». Es decir, que tenga en cuenta, primero, la demanda que se busca que capte el ferrocarril (y la alta velocidad en concreto) por política de transportes y descarbonización. Que considere también la sensibilidad al precio de los consumidores (la llamada «elasticidad» de la demanda) en cada tramo. Y que la cuantía de los cánones extra (las «adiciones de cano») no perjudique al tren en su competencia con otros modos de transporte.

El informe de KPMG incluye algunas recomendaciones para «mantener un sistema ferroviario que contribuya a los objetivos comunitarios y nacionales de descarbonización y movilidad sostenible». Pero no todas las líneas ‘AVE’ (marca propiedad Renfe) que operan Renfe, Iryo y Ouigo se ven castigadas con este canon adicional. Otros corredores estrella, como el que enlaza el Levante español con la capital, no lo tienen. Y no es por falta de pasajeros. Según las estimaciones de KPMG la línea Madrid-Barcelona registrará este año 8,4 millones de usuario (4,4 en 2019); mientras la Madrid-Sevilla tendrá 3,1 millones de viajeros (2,9 millones en 2019); por los 2,4 millones que se esperan en la Madrid-Málaga. En el mercado levantino, la línea Madrid-Valencia registrará 4,6 millones de usuarios este año (2,7 millones en 2019) y la Madrid-Alicante otros 1,6 millones (1,5 millones en 2019).

Hay que tener en cuenta que, según los cálculos de la consultora, la irrupción de los nuevos operadores (Iryo y Ouigo) y la consiguiente reacción de Renfe, con el lanzamiento de Avlo, ha supuesto una rebaja del 60% en el precio de los billetes de alta velocidad en España y que el mercado crecerá este mismo año el 49% hasta superar los 20,1 millones de viajeros solo en las cinco grandes líneas de Adif.