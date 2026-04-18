Adif asegura que tiene en Barcelona el «mejor» software, pero no tiene plan B por si este se cae
Adif también han dado a conocer que no existe un plan B para otra caída de dicho software, como pasó a finales de enero
El software de Siemens usado en el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Barcelona, aseguran desde Adif que «es puntero» y «no hay en el mercado nada mejor» que pueda ofrecer esta tecnología. No obstante, fuentes de Adif también han dado a conocer que no existe un plan B para otra caída de dicho software, como pasó a finales de enero.
No obstante, desde Adif se ha insistido en que están trabajando en sistemas para que, en caso de que vuelva a ocurrir, el tráfico no se vea afectado, aunque esto «no tiene un retorno inmediato».
Además, aseguran que la red, que mueve unos 1.200 trenes cada día laborable en Catalunya, se actualiza constantemente a nivel tecnológico, pero que la inteligencia artificial «aún no ha llegado».
De igual forma, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias aseguran que si los servidores del propio equipamiento caen, y no el del proveedor, hay un equipo de apoyo preparado para entrar automáticamente en servicio en la estación de Sants, donde se movilizarían los operarios.
Mientras tanto, defienden que el I+D de Adif está desarrollando sistemas para detectar desprendimientos, tras el accidente de Adamuz, ya que ahora pueden ver enseguida si le falta alimentación a la catenaria, por ejemplo, ya que afecta al suministro eléctrico de forma directa, aunque no detectan cuando un árbol o una roca cae a la vía y no rompe el sistema.
El sistema de Adif garantiza que sólo un tren ocupe el trayecto
Asimismo, se subraya que el centro que regula la circulación de Barcelona, situado en la Estació de França, funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, con más de 20 profesionales por turno que se encargan de la gestión y regularización del tráfico en tiempo real de 114 estaciones y 14 bandas de CTC (Control de Tráfico Centralizado), un sistema que garantiza que sólo un tren ocupe el trayecto entre dos estaciones al mismo tiempo.
Respecto a la situación provocada por el temporal Harry en la red de trenes, Adif ha asegurado que fue «inédita» y han explicado que desde los incidentes de enero se ha incrementado la plantilla.
En Barcelona hay cuatro operadores de viajes, que son Rodalies de Catalunya, Renfe Viajeros, Alsa y FGC, mientras que existen 21 operadores a nivel de mercancías, ya que el tráfico de viajeros se liberalizó en 2020 y el de mercancías en 2005.
La Subdirección de Circulación Noreste, de la que forma parte Catalunya, gestiona 1.938 kilómetros de red y el centro de circulación de Barcelona se encarga de 900 kilómetros de estos.
Temas:
- Renfe
- Transporte