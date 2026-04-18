El software de Siemens usado en el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Barcelona, aseguran desde Adif que «es puntero» y «no hay en el mercado nada mejor» que pueda ofrecer esta tecnología. No obstante, fuentes de Adif también han dado a conocer que no existe un plan B para otra caída de dicho software, como pasó a finales de enero.

No obstante, desde Adif se ha insistido en que están trabajando en sistemas para que, en caso de que vuelva a ocurrir, el tráfico no se vea afectado, aunque esto «no tiene un retorno inmediato».

Además, aseguran que la red, que mueve unos 1.200 trenes cada día laborable en Catalunya, se actualiza constantemente a nivel tecnológico, pero que la inteligencia artificial «aún no ha llegado».

De igual forma, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias aseguran que si los servidores del propio equipamiento caen, y no el del proveedor, hay un equipo de apoyo preparado para entrar automáticamente en servicio en la estación de Sants, donde se movilizarían los operarios.

Mientras tanto, defienden que el I+D de Adif está desarrollando sistemas para detectar desprendimientos, tras el accidente de Adamuz, ya que ahora pueden ver enseguida si le falta alimentación a la catenaria, por ejemplo, ya que afecta al suministro eléctrico de forma directa, aunque no detectan cuando un árbol o una roca cae a la vía y no rompe el sistema.