Se acabó el desorden en la cocina: Maisons du Monde tiene el producto perfecto y por solo 6 euros

Quieres lucir una cocina bonita y ordenada, sin dejar la practicidad de lado, esto nos ha pasado a todos y en Maisons du Monde tienen el producto perfecto para conseguirlo. Acaba con el desorden en tu cocina con este producto que no solo es práctico, ahora puede ser tuyo por 6 euros y quedará de lujo en tu casa.

Maisons de Monde destaca entre las tiendas de muebles por el estilazo que tienen sus productos. Es una gran opción para los que buscan diseño, estilo y practicidad para su hogar, no hemos podido resistirnos a revisar sus novedades y hemos encontrado el producto más práctico para tu despensa. Es un bonito frasco de cristal y madera con el que podrás lucir un armario de revista sin esfuerzo.

El producto de Maisons de Monde que acabará con el caos en tu cocina

Uno de los peores enemigos del orden en la cocina son los envases originales de los productos. Estos pueden resultar poco prácticos para guardar los alimentos una vez los hemos abierto, además, sus colores suelen generar mucho ruido visual en la despensa. Por suerte, en Maisons du Monde tienen la solución a ese problema.

Contar con frascos de cristal prácticos, bonitos y resistentes es la mejor manera de evitar el desorden al guardar los alimentos. El frasco de Maisons du Monde es totalmente transparente, por lo que podrás ver qué alimentos contiene cada bote sin tener que ir buscando cuando vayas con prisa. ¿Lo mejor? Puedes llevártelo a casa por 6,99 euros.

Este producto de Maisons du Monde tiene un alto de 16,7 cm, un ancho de 11,3 cm y una profundidad de 11,3 cm. Además, está preparado para uso alimentario, así podrás guardar tus cereales, pasta o semillas y lucir una cocina ordenada en todo momento. Todo el frasco es transparente y se complementa con una tapa de madera que le da un toque más natural y elegante al conjunto.

La tapa, también incluye una pequeña etiqueta en madera, podrás dejarla así o incluso escribir sobre ella, esto ya te lo dejamos decidir a ti. Lo que está claro es que será una incorporación estrella en la cocina y después, ya no podrás vivir sin él.

¿Cómo mantenerlo como nuevo en la cocina?

Si ya te has hecho con él y quieres que te acompañe durante años, deberás tener en cuenta unos cuidados básicos. No te preocupes, estos no pueden ser más sencillos, pero marcarán la diferencia para que se vean como nuevos con el paso del tiempo: