Ábalos estudia imponer una tarifa máxima a los billetes de los residentes en Canarias y Baleares

El ministro reconoce que la aplicación de las bonificaciones se impuso con urgencia El residente en Baleares o Canarias tiene que avisar de su condición antes de comprar

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció este viernes a última hora del día que el Gobierno estudia “la aplicación de un techo” para poner un límite al precio de los billetes de avión con origen o destino las Islas. Lo hizo tras mantener una reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol.

“Tenemos que ver todas las medidas que podemos abordar para impedir que pueda haber un encarecimiento de los billetes derivado de las bonificaciones por residente y, si realmente hay un hecho irregular, el Ministerio aplicará las sanciones correspondientes”, ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación.

El ministro ha explicado que existe un Observatorio que analiza los precios de las compañías aéreas y que está elaborando un informe para ver “en qué medida” es cierto o no que las aerolíneas estén subiendo el precio de sus billetes a raíz de la aplicación del 75 por ciento de descuento para residentes.

No obstante, ha asegurado que el Ministerio todavía no dispone de ese dato puesto que “las compañías tienen dos meses para presentar las liquidaciones” y la última actualización de las mismas es de finales de agosto”. “No podremos constatar estas informaciones hasta que no tengamos cerradas las liquidaciones de las compañías”, ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que este era “un efecto predecible porque la bonificación se produce sobre el precio regular que hay en el momento” y ha explicado que se está trabajando para “modificar distintos aspectos a la hora de reservar los billetes”.

En concreto, ha defendido que los residentes tendrían que “señalar su condición después de conocer el precio del billete y no antes porque eso aclararía muy bien la aplicación de la bonificación”, a lo que ha añadido que “estaría bien tener el precio y después la condición de residente”.

Por otro lado, Ábalos ha pedido que se interprete su presencia en Baleares como “una medida de apoyo del Gobierno central y de Fomento al desarrollo de las infraestructuras de transporte en la comunidad” y ha defendido “la búsqueda de mecanismos sostenibles y viables que ayuden al hecho insular que afecta a Baleares”.

De este modo, ha recordado que para aplicar el 75% de descuento en los vuelos a la Península se arbitró “un procedimiento de urgencia que permitió aplicar esta medida en tiempo récord” y ha asegurado que “fue Armengol la que sugirió la forma más rápida de hacerlo”.