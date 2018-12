El Grupo Hawkers nombra consejero delegado a Nacho Puig

El consejo de administración del Grupo Hawkers, dedicado a la fabricación y distribución de gafas de sol, ha nombrado a Nacho Puig nuevo consejero delegado de la empresa, cargo que ya ejercía en Experience Group, compañía asociada a Hawkers.

Puig será el máximo responsable de todas las operaciones del Grupo Hawkers y del desarrollo de negocio, según ha informado hoy la empresa en una nota para la prensa.

Nacho Puig liderará la implantación de un nuevo plan estratégico que tendrá como eje proyectar Grupo Hawkers como una firma internacional de moda del sector de las gafas de sol y la óptica.

Desde hace casi seis años Puig era consejero delegado de Experience Group y de los locales comerciales para Iberia (España y Portugal) de la marca de zapatillas New Balance, y antes ocupó otros cargos para en Liz Claiborne y Nike y cofundó We Are Reversible y BCN Showroom, según su currículum en internet.

La marca ilicitana de gafas de sol Hawkers fue fundada hace un lustro por Álex Moreno, Iñaki Soriano, Pablo Sánchez y David Moreno y ha sido un modelo de éxito y de expansión a nivel mundial de la venta por internet.

En el último año Hawkers ha abierto 45 tiendas físicas y cuenta con más de 200 empleados, con oficinas en Barcelona, Hong Kong, México, Los Ángeles y Elche.

“El concepto de omnicanalidad será un denominador común transversal, como lo ha venido siendo hasta ahora, para mantenernos como líderes mundiales en cuanto a estrategias de márketing ‘online'”, ha indicado Hawkers en su comunicado en referencia a la unidad de negocio entre el comercio electrónico y las tiendas.