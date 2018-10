Los CDS que miden el riesgo de impago de España en máximos anuales

Los Presupuestos italianos y los de Sánchez han afectado a los CDS Una subida del CDS implica un debilitamiento de la deuda pública española

Los credit default swap (CDS) de España, que miden el riesgo de impago, se encuentran en máximos de un año. Los expertos consultados por OKDIARIO apuntan fundamentalmente a dos factores: cierta desconfianza del mercado en los Presupuestos presentados por Pedro Sánchez, devueltos por Bruselas y, sobre todo, la situación política italiana, que arrastra al conjunto de los países periféricos del sur de Europa.

“Los CDS de España han tenido dos momentos de tensión en lo que va de año, y una subida del CDS implica un debilitamiento de la deuda pública española. El primero fue en mayo, con el cambio de Gobierno, y ahora una vez más están disparados. La razón viene, sobre todo, por los Presupuestos. Los italianos han sido rechazados por Bruselas, lo que ha disparado hasta los 300 puntos la prima de riesgo transalpina”, explica Robert Casajuana, economista, socio de SLM y director académico de ISEFI.

“Si continúa la negativa a entrar en razón del gobierno populista italiano, los mercados podrían seguir castigando la prima de riesgo italiana, que podría alcanzar incluso los 400 puntos. Esto está pasando en Italia, no en España. Los Presupuestos españoles han tenido problemas de matiz, no de enmienda total. Hay que tener muy en cuenta que la clave para España a nivel económico es conseguir desmarcarse de Europa, no es fácil, porque desde el norte de Europa siempre meten en el mismo saco a la periferia del sur de Europa. Sin duda, lo que sucede en Italia tendrá incidencia en España, pero lo importante es tratar de desmarcarse mucho y hacer entender que los Presupuestos de un país y de otro son diferentes, que la macro es diferente, que la deuda pública es diferente, y básicamente eso es lo que hay que intentar”, subraya el experto.

CDS España

En el siguiente gráfico, se puede observar cómo, a partir del mes de mayo, cuando se produjo la moción de censura, los CDS comenzaron a dispararse. Sin embargo, ha sido ahora, en octubre, cuando ha terminado con lo que parecía que estaba siendo una relajación de los seguros de impago en septiembre.

Más a largo plazo, también se observa un relativo pico. Por suerte, muy por debajo del registrado en 2012, en pleno auge de la crisis mundial que, por supuesto, afectó a España.