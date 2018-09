Clave 3: la libertad financiera

Llegados a este punto y a esta tercera clave, deberíamos de tener claro que nuestro objetivo debiera de ser el de alcanzar la libertad financiera. Pero, ¿qué debemos entender por libertad financiera? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo podemos alcanzarla?

La libertad financiera está totalmente relacionada con la libertad de poder elegir de un individuo. Poder elegir sobre su trabajo, sobre cómo gestionar su tiempo libre. Podríamos decir que para alcanzar la libertad financiera, deberíamos generar un nivel de ingresos pasivos que cubran nuestros gastos corrientes.

Puedo confirmarte también que el concepto al que nos estamos refiriendo como libertad financiera, no está orientado a tu nivel de riqueza, sino a alcanzar el punto de equilibrio entre tus ingresos y tus gastos conocido como el estado de bienestar económico. ¿Está al alcance de todos? Sin ninguna duda, sí.

Alcanzar la libertad financiera no es una tarea sencilla, aunque tampoco imposible. Conlleva tiempo, dedicación y, sobre todo, esfuerzo.

El Método Free es algo opcional, pero debería ser obligatorio. Como ya os he comentado en vídeos anteriores, debemos de tener visión y coger perspectiva y plantearnos qué será de nosotros con 60 o 70 años. ¿Realmente sigues teniendo la esperanza de que seguirá habiendo pensiones en 40 años? Siento decirte que es imposible. El sistema tal y como lo conocemos, es insostenible: tenemos una esperanza de vida de las más altas del mundo y, sin embargo, unos niveles de natalidad de los más bajos. A esto hay que sumar el alto nivel de endeudamiento de España.

Si me permites que te dé un consejo: no esperes a tener hambre para salir a pescar. Coge las riendas de tu vida y busca la libertad financiera cuanto antes. ¡Nunca es demasiado tarde, empieza a planificarte! Nuestro tiempo es nuestro activo más importante, no lo olvides. #MétodoFree