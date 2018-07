Los taxistas se sienten estafados por el PSOE: “No han cumplido y vamos a colapsar el país”

Los taxistas se sienten profundamente engañados por el secretario de Estado, Pedro Saura, que pese a que ofreció en las negociaciones un Decreto Ley para recuperar la proporción del 1/30 en la concesión de licencias y que los ayuntamientos tuvieran todas las competencias para regular las licencias VTCs en el ámbito urbano, después, en su escrito oficial, no había “ni rastro” de ello.

“Fomento va a tener que venir a Barcelona, porque yo voy más a Madrid a que me fastidien”

“Fomento va a tener que venir a Barcelona, porque yo no voy más a Madrid a que me fastidien. Va a tener que venir el Ministro o el Presidente del Gobierno a Barcelona. Cuando le llamen de la Unión Europea para ver qué está pasando en España, vendrá. Porque la huelga no se levanta, y veremos ahora. Está claro que no nos vamos a quedar ahí ‘acampaditos’, nos vamos a quedar ahí y ya veremos lo que pasa, que tenemos miles de taxis repartidos por toda España”, ha explicado Tito Álvarez, portavoz de los taxistas, a OKDIARIO.

“Fomento sigue diciendo que son las Comunidades las que tienen que dar las competencias a los ayuntamientos, y eso no es lo que hemos pactado”

“Hablamos unas cosas, y después sacan una nota de prensa en la que sacan lo mismo que llevan diciendo mucho tiempo”, señala Álavarez, que explica que Fomento “sigue diciendo que son las Comunidades las que tienen que dar las competencias a los ayuntamientos, y eso no es lo que hemos pactado. Lo pactado era un Decreto-Ley, y lo que pedíamos es que en la Ley ponga que los Ayuntamientos tienen la capacidad de regular las VTCs en su territorio. Y eso no lo pone ahí, ahí pone que darán las transferencias a las Comunidades Autónomas para que puedan dárselas a los Ayuntaminetos. Vamos, que siguen pasando el marrón a las Comunidades Autónomas y ellos se lo quitan de en medio”.

“Le he pedido a Saura que redactaran una nota para que lo entendiera un niño de diez años, sin trucos, y nos han engañado”

“No se va a levantar la huelga. Yo no entiendo por qué es tan complicado. Le he pedido a Saura que redactaran una nota para que lo entendiera un niño de diez años, sin trucos, y nos han engañado”, continúa Álvarez. “Seguimos, y vamos a ver qué pasa a partir de ahora. A ver cómo me lo monto para que no invadan la ciudad o corten las fronteras. O vamos a ver lo que pasa ahora. El culpable es el PSOE, por marear la perdiz, no hablan claro”, explica.

“No puedo llegar a entender cómo se pueden llegar a reír de 100.000 familias de este país”

“No se puede quedar bien con todo el mundo, o unos u otros. Y ya está”, reclama Tito Álvarez, que continúa con su gran enfado: “No puedo llegar a entender cómo se pueden llegar a reír de 100.000 familias de este país. Hay que tener mucho estómago. No lo entiendo. Que se hayan reído del sector del taxi durante los últimos veinte años no quiere decir que se vayan a reír a partir de ahora. Así que lo van a tener muy difícil. Seguimos, y vamos a ver lo que se decide”.