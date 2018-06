Google sobre la digitalización de empresas españolas: “No lo han hecho muchas empresas con éxito”

Fuencisla Clemares, directora general de Google en España y Portugal, ha sido muy clara en lo que respecta a aquellas compañías que no se saben adaptar a la transformación digital que estamos atravesando: “Tienen que ser penalizadas por el mercado”. En este sentido, ha lamentado que el proceso de digitalización de las empresas españolas no haya estado bien diseñado del todo. “No lo han hecho muchas empresas con éxito”, afirmó en un encuentro con prensa.

“Las empresas tienen que ver cómo desarrollan las compañías de nueva generación. Muchas empresas siguen cogiendo su experiencia offline y la pasan a online. Copian y pegan. Esta es la crítica que nosotros tenemos que hacer y es cuando el mercado tiene que castigarlas“, ha señalado Clemares en un encuentro con medios.

“Nosotros nacimos en el ordenador, un entorno basado en cookies. Cuando llega el móvil, con una pantalla pequeña, con una persona identificada, la necesidad que tienes de hacer productos y servicios de forma distinta es obligatoria. Tuvimos que rehacer todas nuestras plataformas para adaptarnos al mundo móvil. Lamentablemente, en España no lo han hecho muchas empresas con éxito”, ha criticado la directora de Google en España.

Cuarta revolución: IA

Bajo el punto de vista de Fuencisla Clemares, ya estamos en la cuarta revolución, que bautiza como la de “la inteligencia artificial”. “Va a ser tan común hablar con nuestros dispositivos como lo es hoy hacer una búsqueda. Toda la industria está trabajando en ello”, ha reconocido.

“Entender el aprendizaje automático de las máquinas es muy importante. Es un cambio de paradigma en la programación de las máquinas. La máquina, a partir de prueba y error, ahora aprende. Es una forma distinta de programar, pero conseguimos mejoras espectaculares. Sobre procesos ya optimizados conseguimos mejoras de hasta el 50% de forma consistente”, ha afirmado la directora de Google España.

Mejora de Google Translate

Fuencisla Clemares se ha mostrado muy satisfecha con las mejoras introducidas en Google Translate. “¿Cuántos de los aquí presentes han notado cambios en la herramienta?”, preguntó a los periodistas, que en masa levantamos la mano. La razón: la inteligencia artificial.

“Google Translate ha mejorado mucho. No éramos capaces de seguir mejorando, hasta que le hemos metido el aprendizaje automático. En ocho meses hemos mejorado lo mismo que en ocho años y hemos reducido el coste energético en un 40%”, afirma Clemares, que anunció una colaboración con Repsol en una refinería en la que tratan de introducir las últimas tecnologías. “Con machine learning también pueden mejorar. Lo que queremos es que la respuesta sea más relevante y esté más personalizada, así es como usamos nosotros este tipo de tecnologías”, subraya.

Cambio cultural

También se ha referido la directora de Google a los cambios en los medios de transporte, en los que han aparecido nuevos negocios como el carsharing o las VTC. “En lo único en lo que no puede mejorar la tecnología al sector del taxi es en la limpieza”, ha afirmado.

“Tiene que haber un cambio cultural dentro de las compañías. Toda esta transformación la tienen que hacer personas. Con cambio cultural me refiero a que cuando vemos empresas tradicionales, siguen muy jerárquicas, por departamentos, etc… Hay que trabajar en equipo para poder usar las tecnologías. En este camino hay que desarrollar capacidades digitales en los empleados. La UE ha dicho que en los próximos años surgirán millones de puestos de trabajo. El problema: que muchos de esos puestos no los podemos coger porque no tenemos las capacidades. Hay que educar y formar a nuestra sociedad”, ha insistido la directora de Google.

“La capacidad de adaptación de los empleados es asombrosa. El reciclaje funciona”, ha subrayado, antes de concluir que “esto es un viaje que requiere inversiones y que empieza desde arriba, desde los presidentes o el Consejo. Son viajes largos en los que hay que saber coordinar”.