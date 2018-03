Los bajistas se mantienen en Inditex: las posiciones cortas se han triplicado en 2018

Los bajistas siguen apostando a la caída de Inditex con más fuerza que en 2017. En lo que va de año, sus posiciones en la gigante textil se han disparado más del triple respecto al cierre de año hasta los máximos históricos registrados hace 15 días, con un 0,71% según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El regulador ha publicado este lunes nuevos datos y, aunque las posiciones cortas han caído levemente (del 0,71% al 0,7%), el porcentaje es más de tres veces superior al que la compañía tenía el pasado año. La compañía que fundó Amancio Ortega y que capitanea Pablo Isla no atraviesa por su mejor momento, al menos a nivel bursátil. De hecho, de desde el pasado mes de junio ha perdido casi 40.000 millones de euros en Bolsa.

Ese desplome bursátil se ha acabado traduciendo en un incremento de la presión de los bajistas sobre la compañía. En todo el ejercicio pasado, las posiciones cortas se mantuvieron en el 0,2% del capital, pero con el inicio de 2018 se han disparado. En enero se situaron en el doble, el 0,4%; a principios de febrero alcanzaron el 0,5% y a mediados de mes llegaron a máximos históricos al situarse en el 0,71% del capital.

El analista de SelfBank Felipe López Gálvez señala que “se ha visto un parón en la cotización debido a una cierta ralentización de las ventas y a la puesta en duda de la rentabilidad futura de las ventas online. Esto ha hecho que las previsiones de beneficios por parte de varias casas de análisis disminuyeran para este año, acompañadas de bajadas en el precio objetivo del valor”.

De hecho, Credit Suisse ha rebajado de 24 euros a 22,5 euros el precio objetivo de las acciones de Inditex, tan solo una semana antes de que el próximo 14 de marzo presente sus resultados anuales. En concreto, el banco suizo ha recortado en un 6,2% el precio objetivo de los títulos del gigante textil, que han cerrado este lunes a un precio de 24,11 euros.

Ese desplome bursátil ha supuesto para Inditex la pérdida del primer puesto en capitalización del Ibex 35. Actualmente, la empresa española con mayor valor en Bolsa es el Banco Santander, concretamente 88.800 millones de euros frente a los 75.150 millones de la compañía de Amancio Ortega.

Requerimiento de la CNMV

La CNMV ha enviado un requerimiento a Inditex para que aclare todo lo sucedido el pasado viernes, 23 de febrero, cuando los títulos de la textil gallega se dejaron más de un 7% tras haber dado más información de la cuenta a sus inversores VIP.

Ahora, la compañía que dirige Pablo isla tendrá que explicar al regulador todo lo sucedido. Inditex deslizó aquel día a sus inversores ‘favoritos’ que los resultados que presentará en marzo no serán tan buenos como se esperaba. Es decir, en la que les hizo una especie de ‘profit warning’.

Así, el motivo del desplome bursátil no fue otro que la textil gallega sí había hecho un anuncio… aunque no de forma oficial. Un anuncio que únicamente conocieron aquellos que decidió Inditex y que, por supuesto, no fueron los accionistas minoritarios, sino algunos de los grandes bancos de inversión, entre los que se encontraban, según ha podido saber OKDIARIO, JP Morgan y Banco Santander.