La amarga bienvenida de Wall Street a Jerome Powell

La bienvenida de Wall Street al nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no podría haber sido más áspera. El Dow Jones, tras rozar con los dedos el récord de los 25.000 puntos en el cierre de 2017, cerraba este lunes con caídas de casi el 5%. Los inversores replegaron sus alas ante una nueva subida de tipos de interés por parte del organismo monetario.

Continuidad en la Fed con la llegada de Powell, el candidato de Donald Trump para pilotar el banco central de EEUU, sin embargo, no ha hecho un aterrizaje en el sillón de mando de manera triunfal. Wall Street se ha encargado de recordar a Powell que, efectivamente, una nueva subida de tipos de interés presionaría a la baja la inflación, pero también elevaría el coste del dinero.

Powell, calificado por Ben Bernanke como un hombre “de consenso y conservador”, no trae a la Fed más que continuidad tras la salida de Yellen. Sin embargo, por todos es sabido que la expresidenta del banco central estadounidense nunca ha sido ‘santo de la devoción’ del magnate republicano ni antes ni después de llegar a la Casa Blanca.

Este mismo lunes el abogado, que no economista como todos los presidentes de la Fed hasta ahora, juraba de manera formal su cargo y señalaba que las determinaciones monetarias tendrían tres objetivos: apoyar el crecimiento económico, un mercado laboral sano y la estabilidad de precios.

Obviamente, los expertos no achacan el descalabro de los mercados estadounidenses a la llegada de Powell, no tendría sentido teniendo en cuenta que siempre ha votado a favor de las decisiones de Yellen. Lo que sí afirman es que los inversores están escépticos por la posibilidad de que la economía de EEUU toque techo y se precipite una recesión no deseada.

Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España, cree que “parece poco probable que Powell, recién llegado a la Fed como presidente, lleve a cabo una política monetaria muy agresiva que pueda llevar a la economía a una recesión en los próximos doce meses” .

No obstante, Powell siempre ha sido una ‘paloma’ dentro de la Fed, es decir, siempre ha defendido una política de tipos de interés bajos para estimular la economía y fomentar el empleo.

La experta señala, además, que teniendo en cuenta la “alta sensibilidad” de la economía americana a los tipos de interés, pues las compañías se financian mayoritariamente a mercado y no a través de las entidades financieras, “es poco probable que la Fed tome decisiones precipitadas a menos que vea un riesgo inflacionista inminente, algo que no se deduce de la última reunión” el organismo monetario la semana pasada.

A finales del mes de octubre, Powell explicaba que “ciertamente la regulación juega un papel, pero debería tener en cuenta el impacto que tiene en los mercados, un balance que debe ser constantemente evaluado”. Quizá, tras el lunes negro de 2018, el nuevo presidente de la Fed se vuelva a plantear si una subida de tipos es una idea correcta que perpetrar a lo largo del año.