Moody’s advierte del riesgo independentista y desaconseja dar autonomía fiscal a Cataluña

Moody’s ha presentado el informe anual sobre el perfil crediticio de España. La agencia de calificación crediticia aplaude la fortaleza económica y los altos ingresos, pero no se olvida ni del alto nivel de endeudamiento, ni de Cataluña, de la que advierte de que el Ejecutivo no le debería dar más autonomía fiscal si no quiere empeorar la calidad crediticia del bono soberano.

Para Moody`s, “España continuará beneficiándose de los vientos favorables de la recuperación de la Eurozona, pero la continua tensión política sobre Cataluña, que representa el 19,1% del PIB español, limitará la actividad económica, tanto en la región como en España en general”.

Existe “riesgo político interno vinculado a Cataluña”, advierte la agencia que, eso sí, sigue creyendo que la probabilidad de independencia catalana sigue siendo “baja”. Así, Moody’s cree que “la rápida escalada de las tensiones y el estancamiento político tienen implicaciones negativas para el entorno económico y político”.

“Una resolución rápida de la crisis política sobre Cataluña podría permitir que los recientes desarrollos económicos y financieros fueran positivos, lo que beneficiaría el perfil crediticio de España”, explica la agencia de calificación, que cree, por otro lado, que “cualquier resolución que aumente la autonomía fiscal de las regiones españolas podría tener implicaciones negativas para el bono soberano teniendo en cuenta los desafíos que las finanzas regionales han representado para las finanzas del Gobierno central en los últimos años”.

Fortalezas y debilidades

Según la agencia, la fortaleza crediticia de España (Baa2 estable) se basa en una economía “grande y diversificada, con altos niveles de ingresos y que ha logrado reequilibrar su actividad económica”. Por otro lado, la agencia de calificación norteamericana advierte tanto del alto nivel de endeudamiento como de la demora con la que han llegado las reformas, que “ha dificultado el cumplimiento de los objetivos fiscales”.

“España tiene una de las economías más grandes del mundo y su crecimiento ha sido uno de los más fuertes en el área del euro en los últimos años”, explica Sarah Carlson, Sarah Carlson, Senior Vice President de Moody’s, que advierte de que “su ritmo de crecimiento tiene un fuerte componente cíclico y pronosticamos que el crecimiento anual real del PIB se desacelerará a algo menos del 2% para el final de esta década“.

La “moderada fortaleza fiscal” en España refleja, según Moody’s, “los déficits presupuestarios y el aumento de la carga de la deuda en los últimos años“. “Los altos niveles de deuda de España seguirán limitando el perfil del crédito soberano, a pesar de las recientes tendencias de mejora en los datos económicos, fiscales y financieros”, explican.

La agencia de calificación concluye que “el ritmo de crecimiento, las reformas fiscales y los presupuestos de los gobiernos regionales serán factores clave para el déficit y para la reducción de la deuda“.