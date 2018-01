No quieren devolverme el dinero ni cambiarme un artículo comprado en rebajas

Hace una semana compré una camisa a una amiga en una tienda de mi localidad. Necesito cambiar la camisa por otra y me dicen en la tienda que al ser un producto rebajado no se admiten cambios ni devoluciones y no sé qué hacer.

Lo primero que deben conocer los consumidores es que por comprar en rebajas, los descuentos no son justificación para mermar sus derechos, pues estos deben mantenerse intactos.

A las ventas en rebajas se les debe aplicar igualmente la política comercial que tenga el establecimiento para cambios y devoluciones, puesto que sería una cláusula abusiva, por ejemplo, aquella que excluyera en periodos de rebajas las devoluciones de dinero cuando el resto del año el establecimiento sí las admitiera.

Dicho lo cual, en el caso que nos ocupa, si el artículo al que se refiere no estuviera en perfectas condiciones o no se ajustara a lo que se deseaba comprar, el consumidor tiene derecho a hacer valer su garantía legal, conforme a la cual podría pedir al establecimiento vendedor la reparación o la sustitución, correspondiendo al establecimiento elegir la opción menos perjudicial para él y siempre que satisfaga los derechos del consumidor. En todo caso, la sustitución no cabe en caso de que el producto fuera de segunda mano.

Si el cliente no quedara satisfecho, pues el defecto vuelve a mostrarse, puede pedir la devolución del dinero o la rebaja en el precio. Fuera de ese caso, el establecimiento solo estaría obligado a admitir cambios o devoluciones de dinero, cuando lo tuviera así establecido en su política comercial, debidamente informada al cliente en carteles anunciadores del propio establecimiento o bien en el propio ticket de compra.

En España, la normativa regula detalladamente los derechos de los clientes y las obligaciones de los vendedores durante las rebajas, entre los que podemos destacar:

Los productos rebajados deben tener las mismas condiciones de calidad y las mismas garantías que los artículos no rebajados de forma que los establecimientos comerciales no pueden legalmente poner a la venta en periodo de rebajas artículos o productos que se encuentren deteriorados o estropeados (lo mismo ocurre en las ventas en promoción).

Los productos rebajados puestos a la venta conllevan una garantía legal de 2 años para artículos nuevos o 1 año mínimo en caso de productos de segunda mano. Para hacerla valer, basta presentar el ticket o la factura de compra. Además, podrán llevar una garantía comercial adicional ofrecida por el vendedor que deberá documentarse por escrito.

Los productos rebajados que sean defectuosos por no ofrecer la seguridad debida y causen daños, permiten al cliente reclamar al fabricante los daños y perjuicios durante los tres años siguientes a haberlos sufrido (siempre que no hayan pasado 10 años desde la compra).

No obstante, si le ha quedado alguna duda, ahora por ser lector de OKDIARIO, desde Legálitas le ofrecemos la posibilidad de hacer una consulta gratuita a un abogado experto en derecho de los consumidores. Pulse en este enlace para realizar su consulta, dejándonos sus datos para que podamos llamarle, o contacte con nosotros en el teléfono 91 558 97 64.

Servicios Jurídicos de Legálitas