La tensión en Cataluña seguirá golpeando a CaixaBank y Sabadell: liderarán las pérdidas de la Bolsa a corto plazo

CaixaBank y Banco Sabadell seguirán liderando las pérdidas del selectivo nacional. Al menos, a corto plazo. Los analistas prevén que el mercado castigará de nuevo a los dos bancos pese al traslado de su sede social fuera de Cataluña: sus valores en Bolsa se moverán al compás de los partidos políticos y la estrategia del nuevo Govern. “Todo apunta a que el núcleo independentista volverá a gobernar. Si continúan con la ruta de la independencia en el marco unilateral, habrá volatilidad; si por el contrario deciden hacerlo bajo el marco legal, habrá tranquilidad y recuperarán las alzas, que es lo que más desean los inversores y accionistas”, explica Joaquín Robles, analista de XTB.

El pasado viernes, CaixaBank y Sabadell cerraron con caídas del 3,6% y el 3,43% respectivamente. Este martes, la Bolsa española permanece cerrada por el festivo de San Esteban. Pero, previsiblemente este miércoles los bancos seguirán a la cabeza de los valores en rojo de la Bolsa.

Las razones son sencillas. En primer lugar, el cambio de domicilio social ha sido un movimiento estratégico por parte de ambos. El traslado “tuvo su impacto positivo, ya que elimina en parte una de las incertidumbres en torno al posible proceso secesionista. Si las entidades hubieran conservado allí su sede, en una hipotética salida de Cataluña de España (y de la Unión Europea), una de las principales consecuencias sería la pérdida de amparo del Banco Central Europeo (BCE)”, apunta Victoria Torre, analista de Selfbank.

“Fue un movimiento político para tranquilizar a los clientes y accionistas”, apoya Robles. Los inversores, ante la incertidumbre política, sacaron sus depósitos por miedo a perderlos y las entidades financieras catalanas frenaron esta sangría con el cambio de sede. Por ello, los expertos no creen que vaya a producirse de nuevo: “no creo para nada que vaya a haber una fuga de depósitos de nuevo. Esto se resolvió cambiando la sede y la figura del accionista o cliente no tiene ese miedo. No creo que quien no haya sacado ya el dinero lo voy a hacer ahora”, asevera.

Fuerte exposición a Cataluña

Pese al traslado de domicilio social, el cambio “no soluciona el otro problema”, indica Torre. “El volumen de negocio que ambas entidades tiene en la región excede el 20%“, añade.

“A pesar de ser bancos muy diversificados, el grueso de su negocio lo siguen teniendo en Cataluña. Si tienes una fuerte exposición a un determinado territorio y en ese territorio hay inestabilidad, sigue habiendo esa incertidumbre a corto o medio plazo. Al final, los trabajadores siguen en el mismo sitio, el día a día no cambia. El negocio ordinario es el que verdaderamente penaliza a los inversores, que no quieren seguir invirtiendo”, asegura el analista de XTB.

Pero CaixaBank y Sabadell no son los únicos que van a verse salpicados por el conflicto político en Cataluña. El sector financiero es “el más sensible” y en la cotización, recogerán este problema otros como Bankinter, Bankia, BBVA o Banco Santander. “Un parón de la actividad en Cataluña afectará a distintos aspectos del negocio bancario, empezando por el crediticio. La contracción de la región, la retirada de la inversión, la pérdida de empleos…tendrían consecuencias más o menos directa sobre el negocio bancario, y de ahí que estos valores sean de los más afectados por los problemas políticos de la región”, concluye la analista de Selfbank.