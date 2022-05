Se acerca el verano de modo que si estás buscando entre las mejores propuestas de gafas de sol, tenemos que recomendarte las de la firma Parfois que presenta una colección llena de tendencias y una amplia variedad de modelos. Tantos que no podrás elegir sólo uno así que no te preocupes. Te mostramos las 10 gafas de sol de Parfois perfectas para no repetir este verano. Gafas que tienen un precio muy económico de modo que puedes comprarte más de una y de este modo variar de estilo cada vez que te las cambies.

Las mejores gafas de sol de Parfois

Parfois es una de las mejores firmas de moda especialmente si lo que buscas son accesorios y complementos y en el caso de las gafas de sol para este verano 2022, nada como elegir sus propuestas ya que tienen los diseños que marcan tendencia. Por ello, queremos mostrarte las diez gafas de sol de Parfois que arrasan actualmente y que no te pueden faltar, aunque en las tiendas de la firma, y en su web, tienes muchas más. Hechas de policarbonato, todas ellas tienen una categoría de filtro 3.

Gafas de sol cat eye

El modelo cat eye es un tipo de gafa de sol que es todo un clásico. Con una montura ligeramente alargada, imitando los ojos de un gato, Parfois tiene varios modelos aunque destacan estas que son en blanco. Precio: 12,99 €.

Gafas de sol Tortoise

Las gafas de sol Tortoise son el modelo ideal para cuando no sabes qué gafas llevar con determinado look. Su diseño clásico y su montura animal print te servirán para que las puedas llevar con cualquier estilismo que elijas. Precio: 12,99 €.

Gafas de sol montura ovalada

El modelo ovalado es ahora tendencia, de modo que no dudes en hacerte con una gafas como estas para las que Parfois elige un acertado color mostaza. Precio: 9,99 €.

Gafas de sol cuadradas

La montura cuadrada es otra de las monturas que marcan tendencia. En Parfois tienes varios modelos aunque uno de los más vendidos es este que cuenta con un color marrón y dibujo animal print. Perfectas para combinar con vestidos o con looks de fiesta. Precio: 17,99 €.

Gafas de sol metálicas rosas

Si buscas modelos modernos, las gafas de sol metálicas son las que se imponen y a poder ser con lentes de colores, como este modelo con montura metálica dorada y lentes en rosa. Perfectas para tus looks de playa. Precio: 17,99 €.

Gafas de sol metálicas verdes

También las gafas de sol metálicas que tienen lentes en una tonalidad verdosa y que son redondas, como algunos modelos clásicos de sobras conocidos, son todo un acierto para llevarlas por ejemplo, con un vestido primaveral. Precio: 12,99 €.

Gafas de sol hexagonales

Si buscas algo distinto a la «normal», nada como elegir las gafas de forma hexagonal en color negro. Gafas con un estilo muy moderno que también marca tendencia. Precio: 9,99 €.

Gafas de sol hexagonales color teja

Muy modernas son también estas otras gafas de nuevo en forma hexagonal cuya montura en color teja, crea una bonita combinación con sus lentes en azul. Precio: 9,99 €.

Gafas de sol redondas

Las gafas ideales para llevar con unos jeans y una simple camiseta o también con un vestido de ceremonia, el modelo de gafas de sol redonda que Parfois presenta con montura que combina metal y pasta. Precio: 15,99 €.

Gafas de sol de pasta

Por último, el modelo de gafa de sol que nunca pasa de moda y que no podía faltar entre las propuestas Parfois para esta temporada de verano. De color negro, es perfecta para todo tipo de ocasiones. Precio: 12,99 €.