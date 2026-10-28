Vinicius pierde el foco

Vinicius ha pasado de discutir quién era el mejor futbolista del mundo a tener que defender su sitio en el Real Madrid. Dos años después de quedarse a 41 puntos del Balón de Oro, el brasileño contempla un escenario muy diferente. Mbappé aparece en el centro de las grandes noches, Diomande gana terreno por la izquierda y su nombre pierde presencia en las conversaciones sobre los jugadores que marcan la diferencia. El protagonismo que antes parecía reservado empieza a repartirse sin él.

La gala de Londres dejó una imagen significativa incluso desde la distancia. Vinicius no estuvo y terminó en el puesto 17. El futbolista que fue segundo en 2024 ha quedado fuera de los diez primeros en las dos últimas ediciones. El reconocimiento internacional se ha enfriado al mismo tiempo que su influencia en el equipo atraviesa un momento delicado.

El problema tiene su origen en el césped. Un gol y tres asistencias en ocho partidos de Liga representan una producción escasa para un atacante acostumbrado a decidir encuentros y a sostener buena parte del peligro del Real Madrid. Los datos oficiales del club elevan a once sus apariciones entre todas las competiciones, con ese mismo balance ofensivo. Le está costando convertir su participación en acciones determinantes.

A ese rendimiento se suma la sanción de cuatro partidos que le dejó fuera del Clásico. Una ausencia especialmente inoportuna: mientras cumplía castigo, el Madrid ganó en el Camp Nou y Mbappé firmó los dos goles. El equipo encontró una victoria de enorme valor sin necesitar a quien durante años había sido una de sus principales soluciones.

Mbappé ocupa el centro del escenario

El francés ha asumido el papel de gran ejecutor. Los goles, la responsabilidad y las miradas pasan cada vez más por él. Su doblete ante el Barcelona reforzó esa jerarquía y su segundo puesto en el Balón de Oro prolongó el protagonismo apenas un día después. En cuarenta y ocho horas, Mbappé estuvo en el centro del debate futbolístico internacional. Vinicius quedó al margen.

La convivencia entre ambos siempre ha exigido ajustes, especialmente por su tendencia a buscar espacios en el sector izquierdo. Pero reducir el momento del brasileño a una cuestión de posiciones sería una explicación incompleta. Vinicius necesita recuperar desborde, continuidad y acierto, juegue con mayor libertad o dentro de una estructura más exigente.

También ha cambiado su relación con las sustituciones. Mourinho puede retirarle antes del final y buscar otra respuesta. Frente al Leipzig dejó el campo en el minuto 69 y Diomande aprovechó el tramo restante para marcar y asistir. Un cambio que resumió el momento: el brasileño se marchó sin resolver el partido y su sustituto encontró la manera de hacerlo.

La exigencia para Vinicius tiene ahora una dificultad añadida. Ya no basta con recordar lo que puede ofrecer. A su lado hay compañeros que lo están ofreciendo.

Diomande convierte la amenaza en competencia real

La irrupción del marfileño ha abierto una disputa que hace unos meses parecía difícil de imaginar. Con 19 años, Diomande aporta velocidad, atrevimiento y una disposición para ayudar sin balón que encaja en lo que reclama Mourinho. Su fútbol conecta con una grada que valora el desborde, pero también la insistencia y el esfuerzo.

Su actuación contra el Leipzig tuvo un efecto inmediato. Gol y asistencia en poco más de veinte minutos, precisamente después de reemplazar a Vinicius. Cada aparición convincente del joven aumenta las alternativas del entrenador y reduce el margen del brasileño para atravesar partidos discretos sin consecuencias.

El sitio por la izquierda empieza a depender del rendimiento de cada semana. Ese es el cambio más importante. Vinicius conserva unas condiciones extraordinarias y un pasado decisivo en los éxitos recientes del club, pero la competencia obliga a actualizar los argumentos. Diomande no necesita discutir su trayectoria para poner en cuestión su titularidad. Le basta con jugar bien.

La renovación hasta 2032 ofrece estabilidad contractual y demuestra la apuesta que el Madrid hizo por él. Sin embargo, un contrato largo no fija el orden del ataque ni garantiza presencia en los partidos importantes. Tampoco existen motivos para presentar una salida como desenlace inevitable de este bache. Su desafío inmediato está dentro del equipo.

Vinicius necesita volver a ser fiable para Mourinho y decisivo para sus compañeros. Recuperar el gol, elegir mejor y evitar ausencias que entregan oportunidades a sus competidores. El Real Madrid ha comprobado que puede ganar una gran noche sin él. Ahora le corresponde demostrar cuánto mejor puede ser el equipo cuando él está.