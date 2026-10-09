Rafa de los Santos se rinde al Bernabéu: «Es un escenario excelente, todo lo que se vive en él tiene un plus»

Rafa de los Santos, director de NFL España, atendió a OKDIARIO en la apertura del NFL Culture Club, que estará abierto durante todo el fin de semana en la Fundación Ortega-Marañón. A un mes para el gran partido en el Santiago Bernabéu entre Atlanta Falcons y Cincinnati Bengals, el director de NFL España repasa cómo están los preparativos para el choque y se deshace en elogios hacia el coliseo madridista.

Desde la NFL consideran que «el Bernabéu es un escenario excelente en el que todo lo que se vive en él siempre tiene un plus, que creo que lo da precisamente la historia que lleva a sus espaldas». En 2025, el estadio se llenó para el duelo entre Miami Dolphins y Washington Commanders, y se demostró que está listo para acoger grandes eventos como la NFL o la final de un Mundial. De los Santos también habló sobre las opciones de medalla de España en Flag Football, en caso de lograr la clasificación para Los Ángeles 2028.

Pregunta: Lo primero de todo, enhorabuena por lo que han montado. ¿Qué es el NFL Culture Club?

Respuesta: Pues es un evento que surge de la mano de la Comunidad de Madrid en las conversaciones que tenemos con ellos y también con la Fundación, en donde lo que queremos acercar a todo el público es otra manera distinta de disfrutar de la NFL. La NFL se puede disfrutar desde la grada o delante de un televisor viendo partidos, pero también en este caso se puede disfrutar a través de la música, de la gastronomía, del cine, de la fotografía. Y es un poco lo que hemos querido reflejar en Culture Club.

P: En el Culture Club se pretende representar un poco también lo que es la cultura española, ¿no?

R: Claro, claro. La cultura española está plenamente representada en todos y cada uno de los rincones del Culture Club. Pero es cierto que la NFL es una mezcla de culturas también, donde en este caso lo que queremos es, durante la Semana de la Hispanidad, pues mostrar esa conexión que existe entre Hispanoamérica, España y Estados Unidos, especialmente este año, que el país invitado de esta semana es Estados Unidos.

P: ¿Cómo surge esta idea?

R: Como te decía antes, esta idea surge de conversaciones de qué hacer aparte de lo que estamos haciendo durante el partido, durante la semana del partido, cómo aterrizar con algo que tenga sentido desde el punto de vista de la cultura, y esta semana y este evento pensamos que es la mejor manera de hacerlo.

P: La NFL está creciendo en España desde que se anunciara el primer partido en el Santiago Bernabéu. ¿Eso se ha notado este año? No solo en la venta de entradas para el partido de Madrid, sino en general.



R: Lo notamos en los comentarios. Cuando hablan del partido, ya nos dan mucha más información. Oye, qué bien este equipo que tienen a este jugador… Ya saben mucho más de la NFL. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el esfuerzo que hacemos en que la gente lo pueda ver en la televisión, disfrutarlo en abierto en Mediaset, seguirlo en DAZN, seguirlo en CayoTV, en YouTube, y eso se nota mucho en ese tipo de comentarios, que todo el mundo tiene algo más de información y tiene muchos más argumentos para repetir este año e ir al partido.

P: Eso en gran medida es culpa suya también por la buena estrategia que utilizan para vender la NFL.

R: Bueno, es parte de la estrategia y cuando nosotros cerramos ese tipo de acuerdos, también lo hacemos con la intención de que todo el mundo siga creciendo en ese interés por la NFL.

P: ¿Cómo van los preparativos para el partido? ¿Ya lo tienen todo listo o todavía les quedan cosas por hacer?

R: Es que está casi todo listo, pero ese casi es lo que hace que sigamos teniendo unas semanas de trabajo por delante, entre apasionantes y larguísimas, y estamos trabajando para que todo termine de estar 100% listo y no solo casi listo.

P: El escenario es perfecto, pero todavía queda alguna cosilla por anunciar, ¿no?

R: Es correcto. Sabes que el Halftime Show para nosotros es un momento muy importante y en muy poco tiempo se sabrá quién es el artista y estoy seguro de que a todo el mundo le va a gustar muchísimo.

P: Madrid ha demostrado que puede acoger grandes eventos y el Santiago Bernabéu también. Con la final del Mundial en disputa entre España y Marruecos, desde el punto de vista de la NFL y con la experiencia que tienen de haber organizado el partido el año pasado, ¿cree que el Bernabéu tiene la capacidad de organizar la final de un Mundial?



R: Desde nuestra experiencia, lo que sí te puedo decir es que el Bernabéu es un escenario excelente en el que todo lo que se vive en él siempre tiene un plus, que creo que lo da precisamente la historia que lleva a sus espaldas. Y estamos convencidos de que es un estadio para todo tipo de eventos del máximo nivel.

P: Y ojalá que se hagan muchos más partidos de NFL; significará que esto va creciendo.

R: Eso seguro.

P: Quería preguntarle también por el Flag Football. En un par de años tenemos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En caso de clasificarnos, ¿cree que tenemos opciones de medalla ahí?

R: Sin duda. Yo creo que si nos clasificamos, tenemos grandes opciones de medalla, sobre todo en la parte de chicas, que ha demostrado que están a un altísimo nivel. Los chicos también. Hace una semana los sub-17 terminaron campeones y desde luego que creo que si llegamos al 28 van a dar guerra.

P: Ojalá veamos a España en Los Ángeles 2028 y podamos celebrar una medalla.

R: Ojalá. Sería la bomba.