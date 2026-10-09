Mendy vuelve con el grupo, Valverde sigue en duda y Mbappé sonríe

Ferland Mendy protagonizó la buena noticia del último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir al Villarreal. El lateral francés volvió a ejercitarse junto a sus compañeros después de un largo proceso de recuperación. Una imagen esperada en Valdebebas que supone un paso importante para el defensa, aunque todavía tendrá que completar su puesta a punto antes de regresar a la competición. La duda sigue siendo Fede Valverde, mientras que a Mbappé se le vio sonreír sobre el césped.

Mendy llevaba meses trabajando para llegar a este momento. El francés se lesionó a comienzos de mayo, en un encuentro contra el Espanyol, cuando sintió molestias mientras corría y tuvo que pedir el cambio en los primeros minutos. Las pruebas confirmaron una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Desde entonces, su prioridad ha sido recuperarse y volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

Cinco meses después, el lateral vuelve a compartir entrenamiento con el resto de la plantilla. Su presencia con el grupo es una señal positiva, pero no significa que su recuperación haya terminado ni que esté preparado para jugar de inmediato. Después de una ausencia tan prolongada, necesita recuperar ritmo y comprobar sus sensaciones antes de dar el siguiente paso. El Real Madrid gana una buena noticia en una posición en la que Mendy todavía no ha podido ayudar esta temporada.

La atención también estuvo puesta en Valverde. El centrocampista uruguayo sigue siendo duda para el encuentro contra el Villarreal por el esguince de tobillo que sufrió en el derbi ante el Atlético de Madrid. El parón le ha permitido avanzar en su recuperación, pero su presencia todavía no está asegurada. Mourinho tendrá que esperar para saber si puede contar con uno de los jugadores más importantes de su equipo.

«Valverde es la duda», confirmó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido. El portugués mantiene pendiente una decisión que condiciona sus opciones en el centro del campo. El Real Madrid necesita reaccionar después de la derrota contra el Atlético, pero primero debe comprobar si el uruguayo está en condiciones de volver a competir.

Mbappé, por su parte, dejó una de las imágenes de la mañana. Al delantero francés se le vio sonreír durante el entrenamiento, antes de un partido en el que Mourinho ya ha confirmado su presencia. El técnico defendió su comportamiento durante el parón y aseguró que ha cumplido con sus obligaciones con el club.

«Mbappé va a jugar y, si va a jugar, es porque estoy seguro de que no ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones», afirmó Mourinho. El francés apunta así al encuentro contra el Villarreal con el respaldo de su entrenador. Mendy da un paso adelante, Valverde sigue pendiente de su tobillo y el Madrid termina de preparar una cita en la que necesita volver a ganar.