Alineación del Real Madrid contra el Sevilla: Mourinho agita el once sin Vinicius

José Mourinho prepara cambios para recibir al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Después del encuentro contra la Roma, el entrenador del Real Madrid apunta a una reorganización del centro del campo y del ataque, con Arda Güler y Camavinga en el once y una ausencia obligada: Vinicius comienza a cumplir sus cuatro partidos de sanción.

La baja de Vinicius marca la alineación. El brasileño, al que Mourinho defendió en la rueda de prensa previa, no podrá participar ante el Sevilla. Su ausencia abre un escenario diferente en ataque, donde Diomande apunta a ocupar el costado izquierdo, Arda Güler partiría desde la derecha y Bellingham actuaría por detrás de Mbappé. El francés será la principal referencia para buscar los goles.

Respecto a Roma, Mourinho prepara una distribución diferente de las piezas. La apuesta por Arda ofrece una vía para mejorar la circulación y encontrar el último pase, mientras que Camavinga formaría junto a Valverde en la base del centro del campo. Una combinación de recorrido, recuperación y capacidad para conducir que deberá sostener a los cuatro jugadores más adelantados.

Bellingham tendrá libertad para acercarse al área y conectar con Mbappé. El reto será que el equipo encuentre continuidad con el balón y consiga imponer su juego desde el inicio, después de necesitar una reacción ante la Roma.

En defensa, Courtois estará bajo los palos y Trent apunta al lateral derecho. Huijsen y Konaté formarían la pareja de centrales, mientras que la principal incógnita aparece en la izquierda. Carreras y Cucurella se disputan un puesto que Mourinho deberá resolver antes del encuentro.

El técnico tiene alternativas y ha dejado abierta la posibilidad de modificar el centro del campo. Ante el Sevilla, su elección apunta a un equipo con más espacio para Arda y con Mbappé al frente de un ataque que deberá responder sin Vinicius.

Posible alineación del Real Madrid

El posible once del Real Madrid es el siguiente: Courtois; Trent, Huijsen, Konaté, Carreras o Cucurella; Valverde, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.