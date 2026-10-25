Flick busca su centenario en el Clásico

Hansi Flick busca su centenario de victorias como entrenador del Barcelona este domingo en el Clásico de la Liga contra el Real Madrid en el Camp Nou. El técnico alemán suma 99 victorias desde que aterrizó en el club blaugrana allá por el verano de 2024. Ahora busca la número 100, un número más que especial, en el partido de los partidos, con todos los ojos del mundo mirando.

¿Quién le diría a Hansi Flick y a la afición del Barcelona que lograría sus primeras 100 victorias tan pronto? Porque gane o no el Clásico, el centenario ganador del técnico alemán está al caer. Aunque sin duda hacerlo ante el Real Madrid convierte esta cifra en un número mucho más especial.

Dos años con dos Ligas y un arranque liguero de pleno con nueve victorias consecutivas. Hansi Flick ha transformado por completo al Barcelona en estos dos últimos años y lo ha vuelto a devolver a la cima del fútbol mundial. Su cifra de victorias así lo atestigua. Sobre todo en el campeonato nacional, donde la sensación es que aplasta y devora.

Los números de Flick en el Barcelona

El centenario de victorias de Hansi Flick puede llegar en su partido número 128 como entrenador del Barcelona y ante el Real Madrid. Una cifra muy corta de partidos para una cifra de victorias tan alta. Sin duda, los datos avalan el gran trabajo que está haciendo el germano en el Barça.

El porcentaje de victorias de Hansi Flick en el Barcelona roza el 78% y es a día de hoy el mejor entrenador de la historia del club con esos datos en la mano. Acumula 99 victorias en 127 partidos como técnico culé. También 10 empates y 19 derrotas en todas las competiciones.

De las 99 victorias de Flick en el Barcelona, 72 de ellas se han logrado en Liga, 15 en Champions, 8 en Copa del Rey y 4 en Supercopa de España. Registros tremendos a las puertas de la victoria 100, que podría llegar en el Clásico. Para ponerlos en contexto, Pep Guardiola como entrenador del Barça necesitó 139 partidos para sumar 100 victorias. Flick lo puede lograr con 11 encuentros menos.