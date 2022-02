Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona ante el Athletic en el Camp Nou, en el partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Santander. El técnico se mostró muy contento por sumar un nuevo triunfo que les asienta en puestos de Liga de Campeones, y se deshizo en elogios hacia Dembélé y Pedri.

¿Esperaba este cambio del Barça?

«Sí que lo esperaba porque estábamos trabajando bien. El equipo está entrenando bien y de ahí los resultados. Ante un rival muy difícil, que hace un bloque medio y bajo excelente, hemos podido ganar. Creo que hemos hecho un partido serio, sólidos en defensa. Vamos creciendo y es un gran resultado para nosotros. Las sensaciones son buenas y seguiremos trabajando con humildad. Y contento de la armonía con la afición. Muy feliz por los jugadores y por el barcelonismo».

Pólvora

«Se han incorporado jugadores con gol: Aubameyang, Adama, Dembélé, que lo hemos recuperado. Ha entrado Luuk y marca, entra Memphis, que ha vuelto de la lesión, y también marca. Meterle cuatro al Athletic no es nada fácil. Los equipos de Marcelino trabajan muy bien el sistema defensivo».

Dembélé

Esto ya no es un tema mío. Es un tema de Dembélé y del club, Yo lo que estoy es contento con él porque es un profesional. No digo ninguna mentira. Ha marcado la diferencia. Le veo muchas condiciones. Hoy hemos visto el Dembélé que queremos y que todos deseamos».

Pedri

«Más allá del caño, cómo entiende el juego. Juega fácil, va entre líneas. Es una maravilla verlo jugar. Me recuerda mucho a Iniesta. Se va en el uno contra uno. Talentos así no he visto muchos. Marca diferencias».

¿Le dará al Barça para pelear la Liga?

«No descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte y el Sevilla también. Nosotros tenemos que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos e iremos a por el tercero, luego a por el segundo y si nos alcanza iremos a por el primero. Con toda la humildad del mundo a seguir trabajando partido a partido. Y ahora a preparar el día del Elche. No hay que pensar mucho más allá, ser realistas, humildes y seguir trabajando».