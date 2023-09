Las 'Exclusindas' en 'El Chiringuito' Xavi Hernández amenazó con no renovar si le imponían a Joao Félix

Xavi Hernández amenazó a Joan Laporta este verano con romper las negociaciones para su renovación si le imponían la llegada de Joao Félix al Barcelona por delante de otros futbolistas prioritarios para él como Bernardo Silva o Dani Olmo, a los que el club azulgrana no podía acceder por su comatosa situación económica. Así lo adelantó Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones.

«Conté la semana pasada que Xavi se reunió con Joao Félix y le dijo que no contaba con él, que no era su fichaje, pero que si estaba en un alto nivel no le iba a discriminar», recordó el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol. «Ahora me cuentan que hubo un enfrentamiento muy serio entre Xavi y Laporta por el fichaje del portugués. Xavi iba a renovar hasta 2026, pero se quedó todo hasta 2025 por ese mosqueo de fichar a un jugador que él no quería. Es por ello que ha habido un enfado del entrenador”, desveló Eduardo Inda.

Al final Xavi Hernández perdió el pulso con Laporta, que terminó por cerrar sobre la bocina la cesión de Joao Félix en unas condiciones económicas muy ventajosas para el Barcelona. No ha pagado nada al Atlético por el préstamo del jugador que, además, ha accedido a reducirse considerablemente su salario para poder jugar en el equipo azulgrana.

Eso sí, el propio Xavi Hernández ha querido ser sincero con Joao Félix desde el primer día al explicarle sus reticencias en torno a su aterrizaje en el Barcelona, tal como adelantó Eduardo Inda el pasado 4 de septiembre en El Chiringuito. «Xavi le ha dicho textualmente a Joao Félix dos o tres cositas. No muy agradables, educadamente, como es Xavi, pero no eran agradables. La primera es que él no le pidió. La segunda es que no es ni la primera ni la segunda ni la tercera opción en su orden de prioridades. Y a tercera es que si lo hace bien, tiene más opciones que nadie».

Xavi renueva sólo por un año

La venganza de Xavi Hernández con Laporta ha llegado en el momento de cerrar el acuerdo para su renovación (más bien ampliación de contrato), que será anunciado oficialmente por el Barcelona esta semana. El técnico, que lo tenía pactado para firmar hasta 2026, sólo lo hará por un año más, así que su contrato con el Barcelona se alargará hasta 2025 y no hasta 2026.

Xavi no se fía de Laporta porque sabe que nunca fue su primera elección para el banquillo, así que prefiere firmar año a año igual que hacía Pep Guardiola en sus tiempos de azulgrana. Eso sí, el entrenador del Barcelona ha conseguido que le doblen el sueldo –era el más bajo entre los entrenadores de los grandes clubes europeos– y que le prometan tener plenos poderes en cuanto a las decisiones deportivas sobre la primera plantilla. No como en el caso Joao Félix.