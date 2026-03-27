Villarreal también lo canta: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”

Villarreal fue la sede del partido amistoso de la selección española contra Serbia. El encuentro, que sirvió de preparación para el equipo nacional para el Mundial, contó con un lleno en las gradas del estadio de La Cerámica en Castellón. Los aficionados congregados no dejaron de acordarse de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, durante el encuentro.

«Pedro Sánchez, hijo de p…», fue uno de los cánticos que el estadio levantino dedicó al dirigente del PSOE en una canción que no es nueva, pero sí muy recurrente entre el público futbolero. La selección española hizo las delicias de la gente con su fútbol, pero una vez más el protagonista fue el presidente del Gobierno por su gestión en los últimos meses.