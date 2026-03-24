La venta que puede salvar el mercado de fichajes del Barcelona este verano

Marc Casadó puede resolver uno de los grandes problemas que se le avecinan al Barcelona en este próximo mercado de fichajes. El centrocampista no solamente ha resultado en muchas ocasiones la papeleta de ser el sustituto de diversos lesionados en la plantilla de Hansi Flick, sino que también puede ser la carta que resuelva los problemas de liquidez y margen económico que tiene el club de cara al próximo curso, este próximo verano. Arabia Saudí está muy interesado en el mediocentro catalán.

Casadó tuvo un momento de gran protagonismo la pasada temporada, coincidiendo con una serie de lesionados para Hansi Flick. El alemán le dio oportunidades y éste respondió con nota, aunque a medida que fueron recuperándose los efectivos y vaciándose la enfermería, Flick siguió apostando por la vieja guardia.

Durante este curso su papel está siendo residual, una de las últimas balas de Flick en su fondo de armario, invisible en partidos grandes. El alemán tiene otras prioridades, otras debilidades en su plantilla por las que apuesta con más continuidad. No es el caso del mediocentro de Sant Pere de Vilamajor, que este curso es el futbolista número 17 en número total de minutos.

Así, de momento, acumula 1.276 minutos de juego, más que Marc Bernal (1.031′), aunque éste ha contado con más apoyo en las últimas semanas por parte de Hansi Flick. Las prioridades del alemán están claras, ya lo manifestó el pasado verano cuando se valoró la salida de Casadó, con Arabia Saudí ya interesada y también el Atlético de Madrid, aunque no cuajó nada.

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Arabia Saudí ha vuelto con carga en las últimas semanas, intensificando su acercamiento y ofreciendo importantes sumas de dinero al mediocentro para convencerle con alguno de sus proyectos, tal y como apunta Mundo Deportivo. La postura de Marc Casadó en estos momentos es la de seguir en el Barça hasta final de temporada sin escuchar proposiciones por el momento, centrándose en los retos deportivos del equipo, que aún permanece vivo en la lucha por la Liga y por la Champions League.

Sin embargo, dada la confección actual de la plantilla, la recuperación de Marc Bernal y los nombres que comienzan a sonar desde La Masía, al Barça le seduce mucho este interés de Arabia Saudí en Marc Casadó por el importante pellizco económico que podría dejar en sus arcas. Cabe recordar que el mediocentro tiene contrato con el club culé hasta junio de 2028, tras la renovación de hace un par de veranos con la que extendió su contrato y fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

El valor actual de Marc Casadó, según Transfermarkt, se sitúa en 20 millones de euros, un precio que en el Barça consideran inferior a lo que realmente vale el mediocentro. Su nombre ya está en el mercado y la postura con él de Hansi Flick parece más que clara, dados sus minutos esta temporada, priorizando a otros futbolistas incluso con De Jong lesionado. El alemán ya lanzó su mensaje; falta por ver cómo reacciona a él este verano el joven catalán.