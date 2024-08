Valverde calienta el partido contra el Barcelona y se mofa de Montjuic: «Habrá muchos turistas…»

Ernesto Valverde se ha mofado del Olímpico de Montjuic y de la afición del Barcelona a poco más de 24 horas de medirse al club azulgrana este sábado en la segunda jornada de la Liga EA Sports con su Athletic Club. Un partido ya caliente de por sí tras el caso Nico Williams que se ha vivido este verano entre ambas entidades durante y después de la Eurocopa que levantó la selección española.

«He jugado muchos partidos en Montjuic y te garantizo que no es el campo más caliente del mundo por la distancia con las gradas. Es verano, habrá muchos turistas y será un partido normal. La gente estará con ganas de ver a su equipo porque juegan en casa, pero no espero nada especial más que un partido complicado por la calidad de un rival que es candidato a ganar la liga», afirmó Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona.

Y es que Ernesto Valverde, además de entrenar al Barcelona durante su carrera deportiva, también dirigió al Espanyol durante dos temporadas (06/07 y 07/08) en el Olímpico de Montjuic. Por lo tanto, el actual técnico del Athletic, conoce a la perfección el ambiente que se puede generar en este estadio y también conoce perfectamente a la afición culé en estas primeras jornadas de Liga.

Por lo tanto, de esta manera, Valverde calentó el partido entre Barcelona y Athletic de este domingo y se mofó de Montjuic, un campo en el que las azulgranas se están viendo obligados a jugar mientras avanzan las obras para culminar el nuevo y renovado Camp Nou.

Valverde habló sobre Nico Williams

Un duelo entre catalanes y vascos que ya viene caliente tras el caso Nico Williams que se ha vivido este verano. El Barcelona hizo todo lo posible e imposible para ficharlo, pero finalmente jugará en el Athletic. «Uno no es ajeno a lo que se comenta, pero por mucho ruido que haya no tienes ningún dato concreto de que un jugador se vaya a marchar y cuentas con todos los que están. Confiaba que Nico viniera aquí y ha venido como todos los demás. No he tenido ninguna duda en ese sentido», valoró Ernesto Valverde antes de medirse a su ex club en la segunda jornada de la Liga EA Sports.

«No creo que haya ningún problema en ese sentido. Hay que separar lo importante de lo accesorio y no creo que nos tenga que afectar a nosotros», zanjó Valverde sobre el tema Nico Williams en rueda de prensa antes de medirse al Barcelona.

Valverde también valoró el inicio de Hansi Flick como entrenador del Barcelona: «De momento no se aprecian mucho los cambios, aunque entiendo que quiere meter su idea. Hay cambios de jugadores jóvenes que han entrado en el centro del campo y a lo largo de la temporada iremos viendo más clara su idea, pero sí mantienen el apretar alto, mantener la línea arriba, intentar ahogarte o mantener la posesión. Eso y la calidad de los jugadores lo van a seguir manteniendo».