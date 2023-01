El Unión Berlín cierra el fichaje de Isco

Isco Alarcón jugará en el Unión Berlín lo que resta de esta temporada y probablemente otra más. El andaluz ya está en la capital alemana para pasar reconocimiento médico con el equipo de la Bundesliga y a lo largo de este martes podría hacerse oficial uno de los fichajes más extraños de lo que va de mercado de invierno.

En los últimos días comenzó a calentarse el fichaje de Isco Alarcón por el Unión Berlín y lo que en principio parecía una broma, finalmente parece que se va a acabar haciendo realidad. Después de una salida abrupta del Sevilla, el ex del Real Madrid hace las maletas para estrenarse en un campeonato alemán que ya espera con ansia a un futbolista que lleva años cuesta abajo.

Tras viajar a Berlín y pasar un reconocimiento médico previsto para la primera hora de este martes, Isco firmará su nuevo contrato con el conjunto alemán para jugar en la Bundesliga lo que resta de año y una temporada más. De esta forma, todo hace indicar que el andaluz podrá jugar en Europa la próxima temporada ya que una vez finalizada la primera vuelta, su nuevo equipo marcha segundo en la clasificación.

De esta manera, y según ha informado en Alemania Sky Sports e incluso Fabrizio Romano, Isco vuelve al fútbol después de desvincularse del Sevilla y lo hace para incorporarse a las filas de un modestos club alemán que quiere aspirar a cotas altas en la Bundesliga y en Europa. Isco Alarcón regresa y espera callar muchas bocas.

