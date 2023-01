Thomas Tuchel gusta, y mucho, en el entorno del Atlético de Madrid. Al entrenador alemán, de 49 años, se le considera como un sustituto perfecto para Simeone en el caso de que el técnico argentino, con contrato hasta 2024, decidiera abandonar el club el próximo verano. Tuchel, cuyos dos últimos equipos han sido el Chelsea y el PSG, se encuentra sin trabajo tras haber sido destituido el pasado mes de septiembre. Recientemente se le ha vinculado con varias selecciones nacionales y llama la atención que haya incrementado sus clases de español, según contó recientemente la prensa alemana, que además del Atlético le relacionó con el FC Barcelona.

Tanto Gil Marín como Andrea Berta quedaron prendados de Tuchel en la eliminatoria de octavos de final de la Champions 20-21 que enfrentó a Atlético y Chelsea y que se saldó con la victoria final de los ingleses, que serían a la postre los campeones tras derrotar en el último partido al City de Guardiola por 1-0. Del alemán gustan tantos sus métodos como su filosofía de trabajo, además de su mentalidad ganadora y su trayectoria al frente de dos grandes del fútbol europeo como PSG y Chelsea, al que proclamó campeón de Champions.

Por supuesto, al igual que sucede con cualquier otro entrenador que pueda entrar en la quiniela, se trata tan sólo de un tratado de buenas intenciones porque el Atlético no efectuará ningún movimiento salvo que se lo pida Simeone, al que le queda una temporada y media de contrato. Todo apunta a que el ciclo del argentino concluirá en junio de 2024, pero no hay que descartar ni que el propio interesado le ponga fin antes ni que, por supuesto, el Cholo no sólo no quiera marcharse sino que prolongue su compromiso con el club.

«Este grupo, con Diego Simeone como entrenador, nos ha hecho disfrutar de los hitos alcanzados durante esta exitosa década, y merece nuestro respeto y confianza para conseguir los importantes retos que aún tenemos esta temporada», dijo recientemente Gil Marín en la web del club, consolidando la figura del argentino. «Haré lo posible por no tener que vivir la era posterior a Simeone», había asegurado el CEO rojiblanco en una entrevista concedida unos meses antes a Sonora, evidenciando que quiere vincular su marcha del club con la del Cholo.

Simeone, por su parte, no da pistas sobre su futuro. El argentino, que el jueves ante el Elche cumplirá su partido 601 como entrenador rojiblanco, es dueño absoluto de su futuro en el club. Eso no quita, por supuesto, para que desde la dirección deportiva se manejen alternativas por si se diera el caso de que el Cholo decidiera marcharse, y ahí es donde encaja Thomas Tuchel. Y, además, encaja como un guante.