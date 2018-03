Federer prepara el asalto al Roland Garros

A sus 36 años, Roger Federer está disfrutando de una segunda juventud. El de Basilea cuenta sus partidos de esta temporada por victorias. Primero se coronó en Australia alzando su vigésimo Grand Slam y semanas después se proclamó campeón en Rotterdam. Triunfos con los que se colocó a la cabeza del ránking mundial, destronando a Rafa Nadal y estableciendo un nuevo récord: el tenista número uno más veterano de la historia.

Por el momento, el suizo está centrado en la gira americana con el reto de defender el Sunshine Double (Indian Wells y Miami) y el número uno. Para ello, tendrá que alcanzar al menos las semifinales en el torneo californiano, con Nadal ausente tras recaer de la lesión que le hizo retirarse en Melbourne.

Sin embargo, el gran momento que atraviesa el de Basilea le está haciendo valorar afrontar retos mayores que hace unos meses parecían imposibles. ¿Reaparecerá Federer en la gira de tierra?

Un récord que se le escapa

“Sería bonito volver al Roland Garros. Mi gran sueño es ganarlo una segunda vez (lo consiguió en 2009) aunque me doy cuenta de que es muy difícil”, decía Federer en la gala de los Premios Laureus, donde fue elegido Mejor Deportista por quinta vez en su carrera.

Y es que sólo dos jugadores en la historia del tenis han conseguido ganar los cuatro Grand Slams (Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open) en dos ocasiones: Roy Emerson y Rod Laver, y de eso ha pasado casi medio siglo.

La última vez que la Philippe Chatrier vivió un duelo con Federer entre los protagonistas fue en los cuartos de final de 2015. El suizo cayó en tres sets ante el que después se proclamaría campeón de Roland Garros, su compatriota Stanislas Wawrinka. Desde entonces, el de Basilea no ha vuelto a disputar la cita más importante sobre la arcilla y sólo jugó Montecarlo y Roma al año siguiente, cayendo en cuartos y octavos, respectivamente. En 2017 renunció a cualquier torneo sobre tierra por considerar que esta superficie le generaba mayor desgaste físico y a priori en su agenda de este año no aparecía la gira de arcilla.

“Soy un jugador de tierra”

Hasta hace poco parecía imposible volver a ver a Federer sobre la tierra abatida, pero ahora parece factible. Desde Indian Wells, el suizo ha vuelto a hacer un guiño a la cita parisina en el encuentro con la prensa previo al torneo.

En París se frotarían las manos con la posibilidad de tener de nuevo al número uno en la Philippe Chatrier. “Soy un jugador de tierra, a decir la verdad. He crecido en la tierra. Me gustaba mucho jugar sobre la arcilla. Me costó ganar en Roland Garros y por eso la gente cree que no me gusta la tierra. Los resultados han sido más fáciles sobre otras superficies y por eso he planeado mis temporadas acudiendo a otros torneos, pero creo que soy un buen jugador de tierra, aunque hay muchos que son mejores que yo”, decía el actual número uno antes de su debut en Indian Wells ante el argentino Federico Delbonis.

Aún quedan varias semanas para que arranque la temporada de tierra, con Montecarlo como punto de partida, pero parece que no sería nada raro que Federer volviera al polvo de ladrillo. El suizo se ha marcado el mes de abril como fecha para tomar una decisión. Valorará si tiene opciones de acudir a París antes de afrontar su otro objetivo de la temporada: Wimbledon.