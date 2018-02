Piqué ‘pasa’ de las mujeres en su nueva Copa Davis

Como todo lo que rodea a Gerard Piqué, no ha tardado en aparecer la polémica en torno al formato de ‘su’ nueva Copa Davis. El jugador del Barcelona, presidente de Kosmos, ha llegado a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) para convertir a la Davis en una especie de Mundial.

La red social Twitter es un buen termómetro social para conocer cómo ha sido recibida la propuesta y aunque en un primer momento todo fueron elogios, las primeras críticas no han tardado en aparecer.

Una de las principales críticas ha sido que se ha descuidado totalmente la competición femenina. El proyecto de la ITF y Piqué se basa en exclusiva en la competición por naciones masculina, pero se ha olvidado de modernizar la Fed Cup que, al igual que la Copa Davis, viene demandando cambios.

Una de las voces visibles de esta queja ha sido Judy Murray, madre y entrenadora de Andy y Jamie Murray. “Esperando el anuncio sobre los planes para transformar la Fed Cup”, publicaba a través de su perfil en Twitter, una crítica compartida por muchos.

Just waiting for their announcement about the plans to transform the @FedCup……. https://t.co/uAcleTrDNp

— judy murray (@JudyMurray) 26 de febrero de 2018