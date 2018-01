Nadal comienza su andadura en Australia arrollando a Estrella

Con un look retro y un dominio aplastante, Rafael Nadal firmó el pase a la segunda ronda del Open de Australia. El manacorense cumplió con nota en su debut ante el veteranísimo Víctor Estrella Burgos, al que borró de la pista (6-1, 6-1, 6-1), en un ejercicio de solidez y superioridad no tan habituales habituales en las siempre peligrosas primeras rondas. Rafael ahorró tiempo en pista pero lo aprovechó para coger ritmo, hacer disfrutar al público y sumar un triunfo. Rozando la perfección en torno a lo previsto.

Como podía esperarse, Nadal comenzó dominando el intercambio en su primer encuentro, donde logró intercambios considerables en los que el golpe final prácticamente era suyo. Estrella ya no es que permita, sino que obliga al intercambio gracias a sus trabajadas piernas y sus golpes sin la agresividad necesaria, justo lo que necesitaba el español para seguir cogiendo ritmo tras una preparación previa algo corta. Los juegos solamente caían de un lado, del del jugador de la camiseta sin mangas.

Sólo en el sexto juego, al servicio, pudo tomarse un respiro y lograr, junto a la ovación del público de la Rod Laver Arena, su primer juego en el Open de Australia. No llegarían muchos más y Estrella era consciente de ello, así que había que aprovechar cada oportunidad al máximo. Dos minutos después, para un total de 23, Nadal cerraba la primera manga con una sensación de superioridad aplastante sobre su primer rival en el cuadro.

Después de la sobriedad y el dominio seguro de Nadal en la primera manga, el español comenzó a soltarse y a dar espectáculo al público presente en la central. Los largos intercambios con Estrella casi siempre acababan de su lado, dejando puntos de bella factura para adornar un encuentro que parecía decantado casi desde el principio.

Los juegos seguían cayendo del lado del número uno, muy superior en todos los aspectos a Estrella, que veía como el peso de la bola de Nadal le superaba en todos los aspectos, y el revés cortado con el que acostumbra a desconcertar a sus rivales apenas molestaba a Rafa, que haciendo gala de su condición de zurdo entraba con la derecha cruzada para continuar dominando.

De nuevo 5-0, y la historia se repitió en fondo, pero no no en forma. Estrella volvió a maquillar el resultado del set, evitando el rosco con un juego in extremis, pero esta vez fue al resto de Nadal, necesitando cinco bolas de break y apelando a una épica desahogada con la celebración del punto definitivo, que bien podía haber sido el de cualquier partido, pero que contra el campeón de 2009 sólo se tradujo en un juego. Tras este, Rafa devolvió la rotura a Víctor para colocar el segundo 6-1 de la tarde.

Tratar de combatir ese juego le salió demasiado caro a Estrella a pesar de la pequeña victoria parcial. El dominicano pagó el esfuerzo en el ámbito físico, el único en el que podía llegar a mirar de tú a tú a Nadal, y la sangría de juegos a favor del español volvió a dispararse. Con una nueva ventaja de cinco juegos, logrados sin complicación a excepción del cuarto, en el que tuvo que sacar su mejor juego, Rafa repitió la historia y permitió el parcial de cada set a Víctor Estrella antes de sellar su primer triunfo en la presente edición del Open de Australia. Mayer espera en segunda ronda.