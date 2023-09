Tebas confirma la ruina de la Liga: «Hay 11 clubes excedidos en más de 200 millones»

Javier Tebas ha comparecido en la sede de la Liga, tras presentarse los Límites de Coste de Plantilla Deportiva de cada equipo de Primera y Segunda División. En una comparecencia junto a Javier Gómez, director corporativo de la competición, han afirmado que la Liga cuenta, entre Primera y Segunda, con 11 clubes que exceden los límites por un total mayor a los 200 millones, siendo el Barcelona el que más lo ha sobrepasado. También reconoció que en el mercado han perdido con su principal competidor, la Bundesliga, y volvió a atacar los modelos económicos de la Premier y la Serie A, así como al Real Madrid con la Superliga.

Pérdidas

«Barça o Betis han avalado un poco. En comparación con las pérdidas de la Premier, las directivas no han avalado casi nada».

Recorte salarial del Barça

«Ha bajado de coste de plantilla cerca de 200 millones de euros. En el límite se tiene en cuenta que tienes que recuperar pérdidas de años anteriores. Como a la norma le debes, sigues excedido».

Sueldo de Joao Félix

«Que el Barça pretendiese pagar 400.000 euros de suelto puede ser, pero nosotros lo hemos valorado en 4 millones. El Barça le paga menos, nuestra valoración es a límite de plantilla y ese coste es muchísimo más que el real para el Barcelona. También está el precio de la cesión. A efectos nuestros es mucho más de 400.000 euros».

Real Madrid

«Puede ser el mayor límite desde que tenemos datos. Puede ser. Sale de la cuenta de resultados del club y el ahorro en patrimonio neto de los últimos años».

Inscripciones pendientes del Barça

«Los propios socios han tenido que avalar para poder inscribir. O hacen otras operaciones o su capacidad es limitada. Al estar excedidos, se someten a las normas especiales del 60%».

Regularización del Barça

«Depende de lo que el Barcelona haga. En dos o tres temporadas, pero tienen que hacer cosas. Si venden a un jugador de los que tienen ahora pueden pegar un pelotazo, pero nosotros no marcamos lo que tienen que hacer».

Valencia

«Los límites de coste se dan porque hay clubes que no quieren dar su coste real. No hago valoraciones deportivas. Que gane el mejor. Yo puedo hacer valoraciones económicas. El Valencia en la temporada del Covid le ocurrió que no se clasificó para la Champions y perdió decenas de millones y te quedas con los mismos jugadores».

Críticas

«Hay modelos que van a pérdidas y el nuestro es que puedes gastar lo que ingreses. Si los clubes quieren más inversión, tendrán que hacerlo de otra forma».

Como solucionar los problemas

«UEFA ha sacado un nuevo fair-play que va más como el de la Liga o la Bundesliga. Hay que esperar a ver si los fichajes determinan la fortaleza de una competición, porque hace años se miraba a los jugadores de cantera. Estamos apretando en control económico. Tenemos un sistema de reparto de derechos por el que nuestros grandes clubes siguen siendo competitivos en Europa».

Bellingham

«Es el que en mejor forma está. Para ver si es el mejor del mundo hay que ver varias temporadas. Nadie esperábamos esto, pero es una de las sorpresas que nos da la competición, que hace mejor a los jugadores y al Real Madrid».

Equipos excedidos

«Hay once clubes excedidos entre Primera y Segunda, pero no damos nombres».

Inversión de la Liga

«Sí, es la mejor. Los jugadores que firman para varios años hay que ver cómo llegan al final. En Francia el PSG ficha como club-Estado. Italia tiene un sistema fiscal que pagan el 25% e incluso el 10% de impuestos, mientras que los nuestros pagan el 50%. Somos el peor país con el tema fiscal, pero es lo que hay. Me preocupa mucho más que entremos en pérdidas como la liga italiana, que tiene una deuda de 700 millones. Así yo también ficho. Me comparo con Alemania y este año hemos hecho menos, porque una de nuestras locomotoras, que es el Barça, no ha estado al nivel de inversión de otros años».

Betis

«La operación que ha hecho después del mercado, lo que hicieron los accionistas fue poner un dinero anticipadamente porque tenían prevista esa operación, para poder fichar contando con la venta de Luiz Felipe. El caso de Luiz Henrique es un amaño de tarjetas y a un jugador marcado es imposible venderlo, ha perdido un activo».

Andorra

«Hizo un traspaso en verano de 3,5 millones y un importante ingreso, además de una aportación de capital».

Consecuencias de sobrepasarse

«Ha reducido, porque tienen contrato en vigor, por eso hay 11 clubes excedidos porque no puedes sacar jugadores de golpe. Lo que tienen que hacer es buscar la solución por otros caminos. Si vendiesen jugadores franquicia les serviría, pero prefieren que no. Esto les limita y mucho, pero poco a poco se van adaptando a la masa que les corresponde».

Mbappé

«Hay que sumar los 200 del fichaje, la amortización, el salario… pero el Madrid con eso tiene para hacer muchas cosas. Lo mismo Mbappé y otro».

Medidas del Barça

«Lo que tienen que hacer es reducir plantilla. Con eso les permite inscribir con una inversión total de cinco millones de euros».

Problemas de inscripciones

«El exceso está por encima de 200 millones entre las dos categorías. Siempre ha habido clubes excedidos, lo que pasa que con la pandemia fue más aparatoso. La cifra de 11 excedidos ha sido habitual, siempre ha habido y los va a haber, porque los tres que descienden están excedidos, los que no entran en Champions también… Es algo normal, siempre va a haberlos».

Conversión del Barça en SAD

«Dependerá de sus dirigentes, pueden tomas medidas para evitarlo. No sé su estrategia comercial, pero creo que si no pretenden ir por ese camino, no lo serán».

Valor de los derechos

«Hace mucho más daño a la Liga la Superliga o enredar con los derechos audiovisuales, como hace el Real Madrid, que se haya ido Benzema».

Importancia de Europa

«Hay otros que prefieren otro modelo, pero nosotros, como Liga, no vamos a liderar un modelo a pérdidas. Es una batalla a largo plazo. La Serie A o la Premier, a pérdidas a largo plazo, es insostenible. Creemos que con las normas de la UEFA y si fiscalmente conseguimos convencer que se pongan menos impuestos para los jugadores, podremos pelear. No queremos utilizar los mismos modelos».

Superliga contra Arabia

«Aparece siempre la Superliga. Es un discurso que lleva desde el año 2.000, no ha cambiado. No sé si con Arabia ahora aparecerá. El modelo de control de la Superliga es muy similar al nuestro, casi idéntico. El modelo de los clubes que quieran entrar ahí es imposible que puedan entrar, porque tendrán menos presupuesto que los clubes europeos».