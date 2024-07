Tebas compara su decadente Liga con un producto elitista: «Si no me puedo permitir un Ferrari…»

Javier Tebas vuelve a pasarse de frenada al hablar de la piratería. Después de compararla con la pornografía infantil o con la compra de cocaína, el presidente de la Liga ha vuelto a hacer unas declaraciones de lo más desafortunadas. En este caso, Tebas ha utilizado un comentario de lo más elitista, comparando a su decadente competición con los coches de alta gama a la hora de hablar del precio que se paga por ver fútbol en los operadores que lo distribuyen: «Me gustan mucho los Ferrari, pero no me puedo permitir uno».

El presidente de la patronal sigue su cruzada contra el fútbol pirata y vuelve a utilizar un disparate para referirse a ella. En esta ocasión, ha vuelto a tener un discurso apocalíptico, afirmando que los ingresos de los clubes descenderán, que se verán obligados a rebajar el salario de los jugadores y que la competición se devaluará. «Los derechos de televisión irán a menos, los salarios también y afectará negativamente a equipos y jugadores», ha señalado el presidente de la Liga.

Tebas ha afirmado que estas consecuencias se producirán si no se pone coto a la piratería en el fútbol. Además, ha llegado a afirmar que en otros países, el consumo de fútbol de forma ilegal alcanza el 60% del total, a pesar de que el fútbol más caro de Europa es el español. La cifra es más que discutible, por el simple hecho de que es muy complicado medir cuánta gente ve fútbol a través de plataformas no autorizadas para ello.

Pero lo peor de todo ha sido cuando el presidente de la Liga ha comenzado a hablar de lo que vale el fútbol en nuestro país. Javier Tebas ha dado a entender que su producto está hecho sólo para las élites, además de comparar el verlo a través de internet o por otro cualquier método ilegal, con robar un Ferrari.

Javier Tebas ha dado, para empezar, un precio a su producto que no se corresponde con la realidad. Ha señalado que «en España, los que venden fútbol por 80 euros también te dan la banda ancha y dos teléfonos móviles», algo que es falso. Los operadores sí que ofrecen un paquete que incluye línea telefónica, internet y televisión, pero su precio difícilmente se queda en esa cantidad que apunta, puesto que no suele bajar de 110 euros mensuales.

Tebas compara la Liga con un Ferrari

Pero lo que realmente ha llamado la atención, ha sido su nuevo patinazo al comparar la piratería, esta vez con robar coches. Para empezar, Javier Tebas ha dado a entender que el aficionado que no se pueda permitir pagar ese precio al mes, no podrá ver la Liga. Esto, aleja al aficionado medio de un deporte que mueve pasiones en nuestro país, que no puede permitirse semejante gasto al mes.

«A mí me gustan mucho los Ferrari, pero no me puedo permitir uno. ¿Qué hago, lo robo?», ha señalado el Javier Tebas, máximo dirigente de la competición española. Un comentario que se acerca a lo que en su momento dijo sobre la pornografía infantil o la venta de cocaína a través de internet, comparando ambos delitos. Además, el comentario se aleja de la realidad, puesto que cabe recordar que Tebas percibe un salario anual que supera los cuatro millones de euros, por lo que sí que puede permitirse coches de una gama similar.