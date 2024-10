El Team New Zealand arrolla al INEOS Britannia y sigue dominando la Copa América de vela

El Emirates Team New Zealand se ha proclamado este sábado campeón de la 37ª America’s Cup de vela, disputada en Barcelona y donde los kiwis y su AC75 Taihoro reconquistaron, ganándola por tercera vez consecutiva, la ‘Jarra de las Cien Guineas’ ante un INEOS Britannia que únicamente pudo poner resistencia en una de las jornadas de este Louis Vuitton 37th America’s Cup Match.

Con un resultado final de 7-2, el ‘Defender’ de esta Copa del América logró su objetivo de revalidar el título, el tercero consecutivo y la quinta Jarra en total, con un dominio absoluto sobre el ‘Britannia II’ de Sir Ben Ainslie y compañía, que siguen sin poder ganar su primera America’s Cup.

Por contra, los kiwis, con el todavía Peter Burling como gran estandarte en el agua gracias a sus tres victorias consecutivas, celebran en Barcelona un gran éxito para ellos, tras dominar -salvo en esa jornada con 2 triunfos británicos- esta gran final.

«Estoy muy orgulloso del trabajo colectivo de todos. Ahorma mismo siento una emoción increíble», aseguró Burling, timonel del ETNZ, tras la primera y al final última regata de este sábado y de esta Louis Vuitton 37ª America’s Cup de Barcelona.

En el sexto día de competición del ‘Match’ final, el Emirates Team New Zealand, vigilado de cerca por su CEO Grant Dalton -quien tendrá el foco encima los próximos días por si anuncia qué ciudad acogerá la 38ª edición-, voló de nuevo con la finura y belleza que caracteriza al Taihoro y se impuso en la novena y última regata por 37 segundos de ventaja sobre los británicos.

Pese a entrar primero al campo de regatas tras una bonita lucha en el cajón de presalida, el INEOS Britannia no pudo ponerse en cabeza y ya se sabe que al Emirates Team New Zealand no se le puede regalar nada. Los neozelandeses se fueron a la derecha, a su zona preferida y hoy con mejor viento, y en el primer cruce ya estaban por delante.

Tan solo en la tercera de las seis mangas de esta regata final pudo el INEOS ponerse a escasos 10 metros de la popa ‘kiwi’, pero esa emoción no se tradujo en adelantamiento y la emoción fue, para los británicos, a menos. En cambio, la emoción se apoderaba milla a milla de los integrantes del Emirates Team New Zealand.

Moltes gràcies Barcelona justo bajo la bandera neozelandesa en el mástil del barco neozelandés. Mensaje claro el que se pudo leer a bordo del Taihoro poco después de la victoria, festejando todo el equipo, tanto navegantes como equipo de asistencia y de tierra, como si no hubiera un mañana este éxito. Pero si ‘habrá un mañana’ para la Copa del América y falta saber si será en Barcelona, Valencia, Málaga o fuera de España. Y Dalton y el ETNZ, de nuevo ganadores y ‘Defender’, lo decidirán.

De momento, esta 37ª edición se cierra con luces y sombras. Aunque parece ser, a tenor de la organización, que con muchas más luces. Pese a que el viento hizo de las suyas en varias jornadas, y hasta las tormentas inesperadas aparecieron en las aguas barcelonesas, la mayoría de los equipos ponen muy buena nota a Barcelona y la organización de esta Copa del América que, como de costumbre, ha sido ganada por el ‘Defender’.

Tan solo en siete ocasiones el equipo defensor del título, con lo cual organizador y quien sienta las bases de la normativa -con el beneplácito del Challenger of Record- para la siguiente edición, no ha ganado el título. Uno de los que rompieron con esa tónica fue el ‘Black Magic’ de Nueva Zelanda, en la edición de 1995 en San Diego, al ganar al ‘Defender’ del ‘Young América’ de Estados Unidos.

En esta ocasión, ante un INEOS Britannia que sorprendió al Luna Rossa Prada Pirelli italiano en la Louis Vuitton Cup para pasar a ser el ‘Challenger’ de los neozelandeses, el equipo ‘kiwi’ no se dejó sorprender y dejó a los británicos, de nuevo muy cerca de conquistar la Jarra por primera vez, sin premio. Se cierra esta 37ª America’s Cup de Barcelona, se guardan las velas y los AC75 y empieza la carrera por saber qué sede elige Grant Dalton y su equipo para defender el título.