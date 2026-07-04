El sueño tendrá que esperar: Granollers y Zeballos también se despiden de Wimbledon

Gille corrió hacia atrás como si fuera un receptor de beisbol y su devolución fue imposible para Granollers y Zeballos, que iniciaron el protocolo del eliminado. Saludo en la red al tándem belga-neerlandés (6-4, 7-6) y abandono de pista en primer lugar. La dupla hispanoargentina vuelve a patinar en su escenario más resbaladizo. Semifinalistas en 2024 y 2025 y finalistas en 2021 y 2023. Nuevo alto en el camino para los dobles campeones de Roland Garros y defensores del US Open. El sueño deberá esperar para pensar en verde.

Los segundos cabezas de serie no lograron aprovechar su inercia en Grand Slam, aterrizando en Londres tras firmar semifinales en el Abierto de Australia y revalidar el trono en Roland Garros. En un partido de márgenes estrechos, con un segundo set en el que no hubo pelotas de rotura, español y argentino apretaron los dientes y exigieron hasta cuatro pelotas de partido a sus rivales antes de caer sobre el césped británico.

Granollers y Zeballos vieron cortada una regularidad inmensa en el All England Club, donde habían logrado alcanzar al menos las semifinales en las últimas cuatro ediciones del torneo. Español y argentino, subcampeones en 2021 y 2023, seguirán teniendo la hierba de Londres como uno de sus principales objetivos pendientes.

Tras eliminar a una de las principales candidatas al título, Gille y Verbeek se abren paso por la parte baja del cuadro. Belga y neerlandés, presentes en su segundo Grand Slam como pareja, medirán en los octavos de final a los cabezas de serie número 13. Los vigentes campeones de dobles masculino en Wimbledon son los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, ya instalados en la tercera ronda en Londres.

Revolución en el dobles

«Somos los peores, no sabemos mucho más», inician Marcel Granollers y Horacio Zeballos ante el reducido grupo de periodistas desplazados a Wimbledon, entre ellos OKDIARIO. La pareja se refiere a la revolución que la ATP estudia con la reducción de los premios económicos y del cuadro de dobles, que pasaría a la mitad de parejas. «No está aprobado oficialmente, tienen que votar. Aunque creo que lo harán», argumenta Marcel Granollers.

Los Masters 1.000 pasarían de 32 a 16 y el resto de torneos de menor categoría de 16 a 8. Los Grand Slams son otra historia, ya que tienen potestad propia. La mengua de participantes mermaría también el reparto de los beneficios generados por el circuito, pasando del actual, que destina 80% a individuales y 20% a doblistas, a uno más inclinado hacia el single, que se quedaría con el 90% del botín y solo el 10% iría al dobles.

«Igual luego los Grand Slams se suman también», deja caer el español. «Ya han intentado hacer algo así en Madrid y terminaron entrando muchos equipos de dobles. Yo creo que el dobles es una modalidad que debe estar eternamente. porque siento que los torneos, especialmente los grandes torneos, necesitan partidos de dobles. Así que veremos qué sale de eso. Es difícil que pueda desaparecer», argumenta Zeballos.