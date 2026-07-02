Granollers y Zeballos alzan la voz por la revolución de la ATP: «El dobles debe ser eterno en el tenis»

«Somos los peores, no sabemos mucho más», inician Marcel Granollers y Horacio Zeballos ante el reducido grupo de periodistas desplazados a Wimbledon, entre ellos OKDIARIO. La pareja se refiere a la revolución que la ATP estudia con la reducción de los premios económicos y del cuadro de dobles, que pasaría a la mitad de parejas. «No está aprobado oficialmente, tienen que votar. Aunque creo que lo harán», argumenta Marcel Granollers.

Los Masters 1.000 pasarían de 32 a 16 y el resto de torneos de menor categoría de 16 a 8. Los Grand Slams son otra historia, ya que tienen potestad propia. La mengua de participantes mermaría también el reparto de los beneficios generados por el circuito, pasando del actual, que destina 80% a individuales y 20% a doblistas, a uno más inclinado hacia el single, que se quedaría con el 90% del botín y solo el 10% iría al dobles.

«Igual luego los Grand Slams se suman también», deja caer el español. «Ya han intentado hacer algo así en Madrid y terminaron entrando muchos equipos de dobles. Yo creo que el dobles es una modalidad que debe estar eternamente. porque siento que los torneos, especialmente los grandes torneos, necesitan partidos de dobles. Así que veremos qué sale de eso. Es difícil que pueda desaparecer», argumenta Zeballos.

La ATP argumenta la reforma con el poco rédito comercial de la modalidad y la dificultad para incorporar a los mejores jugadores individuales, que en ocasiones utilizan el dobles como preparación y abandonan el cuadro cuando avanzan en el cuadro individual. La medida también tiene una lectura destinada a satisfacer la queja de los tenistas single, que demandan más reparto económico en los torneos.

«Yo creo que lo van a hacer, pero habrá que ver si funciona o no. Los chicos de singles juegan partidos largos y luego tienen que entrar al dobles. Es difícil físicamente y mentalmente. Entonces muchas veces pasa que no se terminan presentando y ahí entra un equipo», añade Zeballos. «Si recortan tanto, no habrá tantos doblistas. Creo que la cantidad de jugadores especialistas en dobles se va a reducir mucho», dijo Granollers.

No existe ninguna decisión oficial, por el momento son meras propuestas trasladadas a los jugadores. «Los jugadores nos hemos enterado aquí, por la prensa. Ha habido poca comunicación. Todo lo que sé lo leí en la prensa», finaliza Zeballos. «Una cosa es lo que quieran hacer, pero no es aprobado de manera oficial. Sabemos los recortes que quieren hacer, pero tienen que votar», recalca Granollers.