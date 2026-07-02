La ATP prepara una transformación que amenaza el futuro del dobles en el tenis

Los doblistas se preparaban para su debut en Wimbledon cuando se filtró que la ATP está estudiando una revolución que pondría en jaque la vida del dobles. La reforma, una de las más profundas de la historia reciente, plantea la reducción tanto de los premios económicos como del cuadro de dobles, que pasaría a la mitad de parejas.

Los Masters 1.000 pasarían de 32 a 16 y el resto de torneos de menor categoría de 16 a 8. Los Grand Slams son otra historia, ya que tienen potestad propia. La mengua de participantes mermaría también el reparto de los beneficios generados por el circuito, pasando del actual, que destina 80% a individuales y 20% a doblistas, a uno más inclinado hacia el single, que se quedaría con el 90% del botín y solo el 10% iría al dobles.

La ATP argumenta la reforma con el poco rédito comercial de la modalidad y la dificultad para incorporar a los mejores jugadores individuales, que en ocasiones utilizan el dobles como preparación y abandonan el cuadro cuando avanzan en el cuadro individual. La medida también tiene una lectura destinada a satisfacer la queja de los tenistas single, que demandan más reparto económico en los torneos.

Consideran que los torneos se llevan mucha parte de un pastel que ellos cocinan. Claro que, si la solución es sacar el dinero del cuadro de dobles, la modalidad podría ir inexorablemente a la desaparición y muchos especialistas verían perjudicadas sus carreras. Todos los cambios mencionados, que todavía viven una fase embrionaria, entrarían en vigor a partir de 2028.

No existe ninguna decisión oficial, por el momento son meras propuestas trasladadas a los jugadores. El tenis, que vive en un continuo terremoto por el cargado calendario y el reparto monetario dispar, se añade ahora otro seísmo. Se espera que los próximos meses sean cruciales para determinar si la propuesta llega a buen puerto.