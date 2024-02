El aterrizaje de Usman Garuba en los Golden State Warriors no está siendo nada fácil. Tras 64 días en el segundo equipo y con un plan específico para mejorar su forma física, Steve Kerr, entrenador del equipo, ha elogiado su compromiso. «Ha trabajado muy duro durante el último mes para perder peso y ponerse en mejor forma. Ha hecho un buen trabajo», ha reconocido después de que el español haya perdido 8 kilos en solo tres semanas.

El pasado mes de diciembre, el ala-pívot español llegó a debutar con la franquicia liderada por Curry pero lo hizo de una forma plenamente anecdótica. Solo participó en dos encuentros y durante los minutos finales cuando el partido estaba totalmente resuelto. El pasado domingo, volvió a disputar algo menos de dos minutos en la NBA en los que aportó un rebote.

La idea inicial era que, tras su buen rendimiento en Santa Cruz (el filial de los Warriors), Usman pudiese entrar en la convocatoria con el primer equipo para la gira por el este y ayudar en los partidos frente a Washington, Nueva York, Toronto y Boston. La baja por sanción de Draymond Green jugaba a favor del español, el componente de la plantilla que más se asemeja a él, pero su estado de forma finalmente le han mantenido en el segundo equipo gracias al contrato two-way que le permite estar inscrito tanto con los Warriors como con el filial e ir alternando cuando Kerr lo considere.

Tras la victoria ante los Wizards, el propio Kerr se autodenominó «fan de Garuba» al que considera muy válido para jugar en la NBA por multitud de cualidades que atesora el de Azuqueca de Henares. «Sube el balón en las transiciones. Es un buen pasador, es un buen reboteador, fuerte, largo y puede hacer cambios en defensa». Y confesó la mejora atlética del ala-pívot y cómo eso ha ayudado a que piensen en él: «Ha hecho una buena labor con nosotros en Santa Cruz. Así que su progreso continúa», apuntó Kerr que sigue muy de cerca todas las evoluciones de los chicos que disputan la G-League o Liga de desarrollo ya que su hijo es el entrenador del segundo equipo.

El límite, la fase regular

De hecho, a dos compañeros de Garuba que se encuentran en un contrato de iguales características ya se les ha podido ver de forma íntegra en la rotación de Kerr. Se trata de Gui Santos, brasileño y Lester Quiñones, dominicano, que ya han conseguido un contrato estándar con la franquicia para pertenecer solamente al primer equipo. Ese es el objetivo de Garuba que tendrá que emplearse a fondo para convencer a Kerr ya que la opción de conseguir ese contrato expira al final de la Liga regular.

En los playoffs, siempre que Golden State se clasifique, no es posible la participación de jugadores cuyo contrato esté a caballo entre el primer equipo y el filial. «Estoy muy agradecido a los Warriors porque ya mostraron interés en mí en años anteriores. No está siendo una etapa difícil para mí. Esto es solo baloncesto, hago lo que me gusta. Pero si subo de la G-League a la NBA quiero hacerlo con la mejor versión de mí mismo. Confío en que si le pongo amor y dedicación al juego tendré lo que quiera», afirmó el jugador recientemente.