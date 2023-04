«Soy deportista olímpica, pero pago mis cuentas publicando fotos en Onlyfans»

Como tantas otras deportistas, Alexandra Ianculescu está dand mucho que hablar tras sus recientes declaraciones. La canadiense ya cumplió su sueño de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, pero ahora quiere intentar clasificarse para los JJOO de París 2024, y para financiar sus entrenamientos y su preparación ha decidido vender contenido para adultos en Onlyfans.

Alexandra Ianculescu comitió en la modalidad de patinaje de velocidad hace ahora cinco años en Corea, cumpliendo así uno de sus sueños de la infancia. Llegó falta de preparación y tiene una espinita clavada con aquello, y ahora ha decidido cambiar de disciplina para intentar hacerse un hueco en el equipo ciclista canadiense para los Juegos Olímpicos París.

«En 2018, probé el ciclismo en pista por primera vez… y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje. Sin embargo, Alex ha tenido que buscar financiar su sueño de una manera diferente. «Hice una cuenta de OnlyFans en 2021… ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!», cuenta sin pelos en la lengua.

Alex reveló que la idea llegó a través de un amigo: «Alguien sugirió: ‘¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puedes cobrar por eso’. Yo estaba como, en serio, la gente paga por eso. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos… Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!».

«Tengo paciencia. Planeo hacer esto durante mucho tiempo. No planeo establecerme y comprar una casa y tener hijos y comprar perros en el corto plazo», añade la canadiense, que tiene entre ceja y ceja competir en unos Juegos Olímpicos: «Voy a trabajar duro hasta que llegue allí».