Sinner venga a Jódar para seguir al alza en Wimbledon

Caída la noche en Londres, conviene echarse una rebeca, se diluye el efecto Mochizuki entre golpeo y golpeo del campeón. El japonés sorprende llevando a Sinner hasta las dos horas y media de partido, pero el desconcierto es insuficiente. En la Centre Court manda Sinner. Con menos tiranía que de costumbre, pero firme al fin y al cabo. A falta de ritmo, buenos rehabilitadores son las victorias. La última (6-3, 7-6, 6-4) le permite acceso a los cuartos de final, donde se enfrentará al sempiterno Struff. Luego ya vendrán las curvas. Djokovic en semifinales y, presumiblemente, Zverev en la final.

El juego al despiste de Mochizuki no fue suficiente. «Él no se ha enfrentado a muchos tenistas como yo, así que puedo sorprender», auguraba en la previa. El japonés golpea como si le costara, como si su altura y su complexión chata fueran impedimentos para devolver más fuerte. Pero es su forma de jugar, una trampa, hacer que el rival tenga que imprimir toda la fuerza a la bola. Jódar no supo salir y Sinner, sin demasiados alardes, encontró la fórmula con el desarrollo del juego.