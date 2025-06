Simeone: «Nos quedamos fuera por el partido del PSG en el que nos perjudicaron todas las decisiones»

Adiós al sueño mundialista del Atlético. Los de Simeone dejan de hacer Las Américas y regresan a Madrid al no golear a Botafogo, el vigente campeón de la Libertadores. El ejercicio de épica que tenían que hacer los rojiblancos pronto se convirtió en una quimera. La mordiente que necesitaban los rojiblancos era la mostrada por el conjunto brasileño. Tanto con, como especialmente sin balón. Se llevaban las jugadas divididas, poseían verticalidad y generaban superioridad numérica en la presión.

«Me voy con la tristeza de haber quedado eliminado. El objetivo era seguir y no pudimos lograrlo. Hicimos seis puntos, de tres partidos ganamos dos, competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil. A nadie le importa todo lo que estamos hablando, mañana ya no estás en este torneo y duele porque hicimos mucho esfuerzo para poder llegar en una Liga con Barcelona y Real Madrid y estar cuatro años en Champions haciendo mejores números que uno de ellos. Teníamos más ilusión de lo que hicimos», explicó Simeone.

Tan cierto es el margen de mejora del Atlético como que las decisiones arbitrales a lo largo del torneo no les han acompañado. Contra el PSG acabó con diez jugadores por la expulsión de Lenglet, un gol anulado a Julián Álvarez, la no roja a Nuno Mendes… En el segundo un penalti de Giuliano quedó en el aire y en el tercero invalidaron un pisotón sobre Julián Álvarez por una falta, más bien faltita, de Sorloth inmediatamente antes.

«Con la frustración de no poder pasar. Hacer seis puntos en el grupo no era malo, pero nos condenó el partido con el PSG, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó. En el partido de hoy hubo situaciones para adelantarnos. Luego estuvo el penalti ese en el que revisó una jugada anterior para que no cobre el penalti que fue. Más de lo mismo. Tranquilidad. Tenemos más que claro lo que hay que mejorar y esto nos ayuda para hacerlo», añadió Simeone.

La victoria contra Botafogo ha sido el último partido de la temporada para el Atlético en general y para Correa en particular como futbolista rojiblanca, o eso parece. «Hay alguna posibilidad por lo que se transmite. Tenemos una conexión y charlas muy frontales y claras. Sabe él lo que le quiero, nos dio muchísimo desde su compromiso con el equipo cuando le tocó jugar y cuando no. Le deseamos lo mejor, le queremos mucho y si tiene que salir no tengo dudas de que quien lo fiche se hará con un jugador extraordinario», finalizó SImeone.