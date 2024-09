Simeone: «Julián juega en su posición y no veo ninguna situación rara con él»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras la victoria (2-1) del Atlético de Madrid contra el Leipzig en su estreno en esta Champions League. Tras el partido en el Metropolitano, el argentino valoró positivamente los tres puntos que llegaron de un gol apoteósico de José María Giménez en el minuto 90. El central uruguayo se elevó más que nadie para rematar de cabeza un centro de Antoine Griezmann con la pierna diestra y le dio un triunfo muy valioso a su equipo en el debut europeo.

«Lo que pasó en el partido fue todo lo que nos imaginamos. Controlamos el 80% el partido. No pudimos evitar el contragolpe del gol de ellos. A partir de ahí los sostuvimos muy bien, ya no había contragolpe. Tuvimos cuatro situaciones de gol importantes para poder marcar. El gol no llegaba y así todo comenzó con una linda recuperación de Julián en el centro del campo que acaba en un pase genial de Llorente y el gol de Griezmann. Entre el 60′ y el 70′ nos reacomodamos con los cambios. Seguimos teniendo situaciones de gol y gracias a Dios llegó sobre el final. Merecido tras un partidazo», comenzó.

«El planteamiento fue el que se vio. Empezamos el partido con gente más ofensiva. Sabíamos que iban a ser valientes. Nos generaron tener buenas salidas con Correa, Griezmann y Julián por dentro y creo que en el andar del partido vi que en el segundo tiempo podíamos seguir atacando con otros futbolistas. Gallagher dio más piernas, Lino más frescura y Sörloth más presencia en el área. Se plasmó un equipo más fuerte en la recuperación de pelota y seguir atacando. El gol vino posteriormente», analizó.

«El que más contento que está es él. Lo necesitamos de esta manera. Siempre ha sido diferencial y cuando está bien pasan cosas diferentes. Necesitamos exigirlo para que siga en esta línea y que el equipo le acompañe», dijo sobre Griezmann, autor del gol del empate.

Simeone y la posición de Julián

«Julián está jugando de delantero, que es su posición y no veo ninguna situación rara», respondió acerca de si el argentino estaba jugando en su posición natural. «Le doy minutos porque es un jugador importantísimo para nosotros, demostrar su jerarquía y lo está haciendo. No está llegando al gol de la manera que quisiera, tampoco Sörloth, pero seguiremos trabajando, esperando porque los goles van a llegar», aseguró.

«Empezamos el partido con Griezmann en la izquierda y Correa en la derecha para poder romper a pierna buena. Me gustó, hicieron muchas cosas interesantes y tuvimos muchas situaciones de peligro ofensivo. Por eso lo hicimos», explicó sobre la demarcación de sus delanteros.

«Nuestra gente es diferencial. No es casualidad lo que nos pasa cuando jugamos en casa. Hay un apoyo incondicional y dentro del esfuerzo que podemos hacer intentamos devolvérselo con la energía que tenemos», afirmó sobre la afición rojiblanca.»Me gustó, se encontró con un partido difícil y duro. Jugar contra nosotros le habrá generado más estrés en la cabeza. Hizo un partido correcto y lo controló bastante bien. Le deseamos lo mejor porque se ha comportado muy bien con nosotros», concluyó hablando de su ex jugador que ahora juega en el Leipzig, Vermeeren.