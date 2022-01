Ganar el primer título de la temporada, la Supercopa de España, se ha convertido en un asunto de estado para el Atlético de Madrid, que busca una vía de escape para amortiguar el duro golpe que ha supuesto su fracaso en la Liga. Simeone ya tiene decidido el once inicial que opondrá mañana al Athletic de Marcelino, un rival que se le está resistiendo en los últimos partidos. En los próximos seis días los rojiblancos se juegan gran parte de la temporada ya que el miércoles se enfrentarán a la Real Sociedad en Anoeta por los cuartos de final de la Copa del Rey. Caer en las dos competiciones abriría una crisis de proporciones bíblicas en el club.

La hoja de ruta rojiblanca en este primer semestre de 2022 está clara. El objetivo es tratar de salvar la temporada con dos títulos, la Copa del Rey y la Supercopa. La Liga está perdida y la Champions, aunque por supuesto no se renuncia a ella, está casi imposible dada la enorme superioridad que han demostrado en los últimos años el Bayern y los equipos ingleses, eso por supuesto con permiso del PSG. Por eso la salida de lograr dos títulos nacionales se presenta como una alternativa más que aceptable.

El primero de ellos está ahí, a dos partidos de distancia. El Atlético se enfrenta mañana al Athletic a las ocho de la tarde y hoy sabrá si, en caso de derrotar a los bilbaínos, en la final del domingo se verá las caras ante Real Madrid o Barcelona. Simeone se ha quedado sin Savic y Griezmann, pero puede contar con el resto de la plantilla, incluidos Giménez y Luis Suárez, que por sanción no pudieron jugar en Villarreal.

El defensa uruguayo irá directo al once inicial, pero no parece que vaya a suceder lo mismo con su compatriota, al menos por lo visto en los ensayos. El once que perfila el Cholo será el formado por Oblak, Llorente, Giménez, Felipe, Hermoso, Kondogbia, Koke, Lemar, Carrasco, Correa y Joao. Será una gran oportunidad para el portugués, que está ante un escaparate único para mostrar lo que en el Atlético sólo se ha visto a cuentagotas.

Para el Atlético la de mañana es una verdadera final, pero pase lo que pase no será la última en los próximos días. Si gana el domingo se jugará el título, pero el miércoles de la semana que viene saltará al terreno de juego de Anoeta a dirimir ante la Real Sociedad su futuro en la Copa del Rey. Caer en San Sebastián abriría un escenario apocalíptico en el que nadie quiere pensar, pero la respuesta se sabrá en apenas seis días, que es el plazo que va desde la semifinal de la Supercopa hasta los octavos de final de la Copa. Seis días decisivos.