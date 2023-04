Los secretos de Cecilia Sopeña, la ciclista española que se hace de oro vendiendo contenido sexual

Si hay una deportista española amateur muy conocida en todo el país, esa es Cecilia Sopeña. Hablamos de una ciclista y creadora de contenido de Cartagena con casi 140.000 seguidores en Instagram y cerca de 400.000 subscriptores en YouTube. Pero su mayor éxito llegó tras abrirse una cuenta en OnlyFans, página para adultos sin censuras en la que vende contenido explícito, una faceta que le está haciendo ganar mucho dinero.

A sus 37 años, Cecilia Sopeña se anuncia en OnlyFans bajo el lema «siempre fuerte, no sólo para el ciclismo» y ofrece sus contenidos de subscripción por 34 euros al mes. Y no sólo enseña más de la cuenta, sino que publica a cambio de dinero vídeos de contenido sexual con su pareja. «Todo el mundo está preocupado porque soy esposa, soy madre y soy profesora de instituto, y OnlyFans es un entorno privado y de confianza. Es como un muro de Facebook en el que pongo todos los vídeos que me gustan, pero que para poder ver mi muro hay que pagar y se pueden mandar mensajes privados», dice defendiéndose de algunas críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cecilia Sopeña (@cecilia.sopenaespa)

La deportista viral deja claro que va a seguir vendiendo fotos y vídeos de contenido sexual en la citada red, pues no esconde que es una vía importante lucrarse con su contenido: «Me encanta lo que hago y no le hago daño a nadie… y he ganado una cifra de dinero muy grande».

Una Cecilia Sopeña que el año pasado se convirtió en noticia en toda España por la contestación a un aficionado que le dijo «¡Te pesa el culo!» en plena carrera. «Tira a tomar por culo tú. «¿Que me pesa el culo? ¿Tú sabes lo que he tenido que sufrir toda mi vida con el peso para que tú me digas eso? ¿Compitiendo a nivel nacional y todavía diciéndome que me pesa el culo?», le respondió Sopeña, que después dijo que «lo triste es que personas como esta nunca van a entender nada».