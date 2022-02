Sara Carbonero cumplió 38 años este jueces 3 de febrero. La periodista deportiva atraviesa un buen momento en lo personal y en lo profesional tras unos años complicados debido a la enfermedad que superó y a la separación con Iker Casillas, con el que sigue manteniendo una buena relación como demostró la cariñosa felicitación del ex portero del Real Madrid.

Un año, este último, que ha sido especialmente intenso para la periodista deportiva, que en febrero fue operada operada con éxito de un contratiempo derivado de su enfermedad. Superar el cáncer ha sido una lección de vida que Sara Carbonero nunca va a olvidar y que reconoce que le ha cambiado a la hora de afrontar su día a día. Ahora ha querido incluso dar un paso más y enseñar la cicatriz que recorre su abdomen tras esa satisfactoria intervención.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)



Una publicación aplaudida por sus millones de seguidores que ha enamorado a todos: «Suelo decir que para mí el año nunca comienza en enero, ni con el nuevo curso en septiembre. Soy más de iniciarlo el día de mi cumpleaños, cuando he completado una nueva vuelta al sol. Ahí hago una especie de valoración de temporada. Me encanta cumplir años, cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste».

«Por seguir con el balance, este último año ha estado lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje pero sobre todo de aceptación y agradecimiento. Así que, huyendo de intensidades (a ver si lo consigo) solo diré que gracias enormes a la vida por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles. Me siento muy afortunada y feliz», añade la comunicadora.

Una Sara Carbonero muy agradecida a las personas que se preocupan por ella y le hacen feliz: «Gracias de corazón a toda la gente que me acompaña en el camino, gente que tiene el cielo ganado conmigo. Sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien. Ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino».

«El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida. Por otro lado, un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices. Todo esto para daros las GRACIAS a todas y todos, de corazón, por los buenos deseos, las felicitaciones y el cariño que estoy recibiendo hoy. Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz. Y ahora, me voy a brindar. Que siga el baile siempre», finaliza.