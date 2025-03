Sanción histórica para Paulo Fonseca: suspendido nueve meses por propinarle un cabezazo a un árbitro

Paulo Fonseca, entrenador del Olympique de Lyon, ha recibido un severo castigo con una sanción histórica este miércoles tras propinarle un cabezazo al árbitro Benoit Millot el pasado domingo, según anunció este miércoles la Liga de Fútbol Profesional francesa. El ex futbolista portugués no volverá a pisar un banquillo en los próximos nueve meses, hasta el 30 de noviembre de este año.

Durante este tramo que dure la mencionada sanción impuesta por la Comisión de Disciplina, Fonseca tendrá prohibido acceder a cualquier banquillo antes, durante y después de los partidos que dispute el Lyon a partir de ahora. Del mismo modo, tampoco podrá entrar en los vestuarios de los árbitros.

Por otro lado, hasta el próximo 15 de septiembre, la suspensión incluirá el acceso a su propio vestuario, a los terrenos de juego y a los pasillos de los estadios antes, durante y después de los partidos, tal y como detalló la competición doméstica francesa en un comunicado.

Este castigo tiene su origen en la actitud violenta que mostró Fonseca frente al colegiado en el encuentro que su equipo jugó el pasado domingo ante el Brest. El entrenador luso se encaró con Benoit Millot y le amenazó con darle un cabezazo después de que el árbitro le mostrase la tarjeta roja.

Meanwhile let’s check in on Paulo Fonseca over in France pic.twitter.com/pSMhYd6sDQ

— Matteo Bonetti (@Bonetti) March 2, 2025