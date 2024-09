San Marino hace historia y consigue su primera victoria oficial ante Liechtenstein

San Marino ha ganado el primer partido oficial de su historia y el primero en 20 años. Sí, 20 años, que se dice poco. El país de poco más de 33.000 habitantes venció a Liechtenstein por 1-0 gracias a un gol de Sensoli y sumó sus primeros tres puntos en la Liga de Naciones. Se pueden imaginar cómo se celebró el gol y la posterior victoria. 140 partidos han tenido que pasar para que la pequeña república ubicada en suelo italiano diese una alegría a su pueblo.

Fue precisamente también ante Liechtenstein cuando San Marino logró su primera y última victoria desde su creación, pero se trató de un encuentro amistoso, donde ganó también por 1-0. Ocurrió el 28 de abril de 2004 con gol de Andy Selva, máximo goleador histórico del país con ocho tantos.

Este jueves 5 de septiembre se enfrentaban la peor selección del mundo, San Marino (la 210 del ránking mundial), frente a Liechtensein, la 199. En la primera jornada de la Liga D de la Liga de Naciones, es decir, la liguilla de las peores selecciones de Europa. Pero ahí estuvo el microestado ubicado en suelo italiano para hacer historia en una noche inesperada, pero que llenó de alegría a todo una nación. Tarde o temprano tenía que llegar… y llegó.

Nicko Sensoli fue el autor del gol en el minuto 52 y este jugador ya forma parte de la historia de San Marino. La república se encuentra encuadrada en el mismo grupo que la propia Liechtenstein, Andorra, Malta y Moldavia. La victoria se celebró como si de un título se tratase, pero la realidad es que había mucho que celebrar.

🇸🇲 SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!!

History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE

— The Sweeper (@SweeperPod) September 5, 2024