Más de 1,2 millones de seguidores tiene en sus redes sociales la influencer, modelo y esgrimista Antonella Fiordelisi, mediática tiradora que arrasa en las redes sociales con sus explosivos posados con muy poca ropa y siempre jugando con la censura. La joven está dando mucho que hablar estos días en Italia tras reconocer que mantuvo un romance secreto con un futbolista que ahora milita en la Juventus y que antes jugó en la Fiorentina.

«Solo te digo que ahora está en la Juve y hace tiempo en la Fiorentina, fue un amor platónico», dijo Antonella Fiordelisi, que sin mojarse con el nombre del afortunado deja únicamente dos opciones, o Federico Chiesa y Dusan Vlahovic. No sorprende en cualquier caso que tuviera una aventura con un futbolista, pues en su día también habló de su coqueteo con Higuaín, al que catalogó de «enfermo» porque le pedía fotos de su trasero, aunque después reculó: «Hablamos un par de veces por Instagram. La nuestra ha sido una conversación juguetona y divertida. No quería ofenderlo. No es un enfermo, conmigo se comportó de manera cortés».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

La italiana se olvidó de la esgrima para ser modelo y está explotando bastante más en los últimos tiempos su faceta como influencer. Antonella Fiordelisi enamora a Italia con cada publicación que sube en Instagram, donde no para de crecer en lo que se refiere a los seguidores, superando la barrera del millón en los últimos meses.

Y sus fans agradecen todos los sugerentes y provocativos posados que sube con comentarios en los que piropean a la tiradora, que actualmente tiene novio, pues mantiene una relación sentimental con Francesco Chiofalo, otro influencer con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram conocido en Italia por sus colaboraciones en televisión y su participación en varios realities.