Rectificación requerida por Liga Nacional de Fútbol Profesional respecto del artículo ‘La Liga de Tebas sigue en caída económica: 185 millones de pérdidas y 7.000 millones de deuda’.

En relación con el artículo publicado el día 4 de mayo de 2023 en este medio bajo el título ‘La Liga de Tebas sigue en caída económica: 185 millones de pérdidas y 7.000 millones de deuda’, cuya autoría corresponde a D. Guillermo Sáez, LaLiga, desea poner de manifiesto que sus pérdidas agregadas de los clubes que conforman la competición profesional española durante la Temporada 2021/2022 fueron de 140 millones de euros, tal y como LaLiga ha detallado en el “Informe Económico Financiero del fútbol profesional español” de la Temporada 2021/2022, y no de ‘prácticamente 185 millones de euros’ como informa OK DIARIO. A mayor abundamiento, estas pérdidas agregadas de LaLiga fueron las menores registradas de entre las cinco grandes competiciones profesionales del entorno UEFA.

Por lo que respecta al endeudamiento total al que hace mención OK Diario, los datos trasladados tampoco son correctos, toda vez que dicho cómputo de endeudamiento total está teniendo en cuenta todo el pasivo del balance de situación agregado (el sumatorio de los clubes de Primera y Segunda División) de la competición profesional española. En el propio informe del CSD, se hace mención a la deuda financiera neta (1.947 millones de euros), siendo ésta la magnitud que realmente hay que tener en cuenta para medir el endeudamiento agregado de los clubes de LaLiga.

Para realizar la medición de dicha deuda financiera neta y observar cómo dista del pasivo total, debe tenerse en cuenta que:

i. El Plan General Contable (“PGC”), dentro del balance de situación de una compañía, califica como “deudas” unas partidas y como “otras obligaciones” el resto de los epígrafes del pasivo total, criterios que son comúnmente aceptados y habitualmente empleados por las entidades de referencia a la hora de presentar magnitudes o ratios relacionados con el nivel de endeudamiento.

ii. Por lo tanto, para calcular la deuda financiera bruta, no se deben tomar la totalidad de los epígrafes que conforman el pasivo, sino que hay que tener en cuenta sólo los que se clasifican formalmente como deudas en el PGC (en particular, las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo, dentro de las masas de pasivo no corriente y pasivo corriente respectivamente). Con la agregación de los saldos de las partidas anteriores se obtendría la deuda financiera bruta.

iii. Si al saldo de deuda financiera bruta anteriormente referido (que sólo tiene en cuenta los pasivos financieros clasificados como deudas) se le sustraen los activos financieros líquidos a corto y largo plazo, se llega a la deuda financiera neta que el CSD calcula en su propio informe y que asciende a €1.947M.

iv. LaLiga, actuando bajo un criterio de prudencia, si bien tiene en cuenta en el pasivo financiero todas las deudas financieras tanto a corto como a largo plazo, en el activo financiero solo se sustraen las inversiones financieras a corto plazo y las cuentas por cobrar a clubes a largo plazo. Es por tanto una medición marcadamente conservadora del endeudamiento financiero neto, más restrictiva incluso que las que reportan las compañías cotizadas en la Bolsa española a la comisión nacional del mercado de valores (CNMV).

v. Dicha deuda financiera neta calculada por LaLiga ascendió a 2.102 millones de euros en la Temporada 2021/22 (tan solo un +0,8% superior a los a 2.086 millones de euros de la Temporada 2020/21)

Por otro lado, respecto a las referencias que OR Diario realiza sobre el supuesto incremento de la deuda con la Hacienda Pública, LaLiga, considerando que dichas afirmaciones son incorrectas, pone de manifiesto que:

i. Las obligaciones corrientes de pago con Hacienda no forman parte del endeudamiento financiero de una compañía, sino de su mecánica habitual de cobros y pagos, liquidaciones que no coinciden temporalmente con los importes devengados a favor o en contra de cualquier entidad.

ii. A medida que se normaliza la actividad y los ingresos y gastos aumentan, es lógico que los saldos de obligaciones pendientes de pago con Hacienda también lo hagan, formando parte de la dinámica ordinaria de cobros y pagos de cualquier actividad, es decir de su capital circulante operativo, y siendo un saldo fungible a meses vista. Estas obligaciones se liquidan en los plazos que determina la ley, de conformidad con los periodos voluntarios de pago, que no coinciden con el ejercicio contable ni con los términos del devengo.

iii. La deuda corriente con la Hacienda Pública asciende, según el informe del CSD, a 357 millones de euros en la temporada 2021/22, en línea con el último ejercicio prepandemia (351 millones de euros en 2018/19)”.