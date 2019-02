La UEFA ha decidido abrir un expediente para investigar a Sergio Ramos después de que forzará la tarjeta amarilla ante el Ajax. El caso se estudiará el 28 de febrero

La UEFA ha decidido abrir un expediente a Sergio Ramos e iniciar una investigación después de que el jugador del Real Madrid forzara la tarjeta amarilla en el duelo contra el Ajax de Champions League. El máximo organismo europeo decidirá el próximo 28 de febrero y al capitán del Real Madrid le podrían caer dos partidos.

Todo sucedió en el minuto 88 de partido cuando Sergio Ramos, que estaba apercibido, cometió una falta en el centro del campo con 1-2 en el marcador. Minutos después de ver la tarjeta que incurría en sanción para el partido de vuelta, el capitán madridista insinuó que la había forzado con el objetivo de llegar limpio a cuartos de final.

“Viendo el resultado mentiría si dijera que no, es algo que tenía presente y no es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, en el fútbol te toca tomar decisiones complicada y lo he decidido así”, dijo.

Después de estas declaraciones en zona mixta, Sergio Ramos reculó en ante las radios y posteriormente rectificó con un mensaje a través de la red social Twitter donde dejó claro que no había forzado la tarjeta. Pese a su rectificación, los precedentes no están con el capitán madridista que ya en su día recibió una multa económica después de forzar la tarjeta en un duelo ante el Ajax en la 2010-2011.