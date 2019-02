Varane se queda en el hotel tras no superar una gripe. Además, Solari ha descartado a Altube, Odriozola, Fede Valverde y Brahim

Solari ha tenido que descartar a cinco jugadores para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions que miden al Ajax y al Real Madrid en el Johan Cruyff Arena. El entrenador argentino ha dejado en la grada a Altube, tercer portero, Odriozola, Fede Valverde y Brahim. Todos ellos por decisión técnica. Además, Varane, aquejado de una gripe, tampoco ha estado entre los 18 elegidos y ni siquiera se ha desplazado con el resto de sus compañeros al estadio.

El francés no se pudo entrenar en la jornada del martes por culpa de una gripe. Aunque los servicios médicos del Real Madrid han intentado hasta el último momento sanar al central, finalmente no podrá ser de la partida ante los holandeses. Nacho ocupará su lugar en el once inicial.

El Real Madrid busca un gran resultado en Ámsterdam con el objetivo de acercarse a los cuartos de final de la máxima competición europea. El vigente campeón de Europa arranca en la capital de los Países Bajos su camino hacia la Decimocuarta.